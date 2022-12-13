«Ведомости»: власти РФ согласовали ответные меры на потолок цен

Власти России согласовали ответные меры на потолок цен на российскую нефть, ранее принятый странами Евросоюза. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на источник, знакомый с текстом документа.
«Власти определились с формой ответа на потолок цен на российскую нефть: проект указа президента, описывающий механизм противодействия в целом согласован», — пишет газета со ссылкой на источник. По информации издания, в проекте указа президента отмечается, что Россия не будет продавать нефть, если в контракте в качестве получателя указана страна, поддержавшая санкции Европы, а также, если потолок цен в нем фигурирует как условие. Однако с разрешения правительства, уточнили в газете, запреты можно будет обходить.
Ранее встречные меры России на введение потолка цен на нефть анонсировал глава Минфина Антон Силуанов. О завершении подготовки ответных мер на ограничительные меры европейских стран сообщал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отмечает RT. Он также добавлял, что Россия не будет торговать с теми, кто поддержит потолок цен на российскую нефть, сообщает телеканал 360.
Потолок цен на российскую нефть, принятый странами Евросоюза, G7 и Австралией, начал действовать 5 декабря. Он был установлен на отметке в 60 долларов за баррель. В Еврокомиссии при этом уточнили, что ограничительная мера в отношении российского топлива будет регулируемой в соответствии с изменениями рынка.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU
Власти России согласовали ответные меры на потолок цен на российскую нефть, ранее принятый странами Евросоюза. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на источник, знакомый с текстом документа. «Власти определились с формой ответа на потолок цен на российскую нефть: проект указа президента, описывающий механизм противодействия в целом согласован», — пишет газета со ссылкой на источник. По информации издания, в проекте указа президента отмечается, что Россия не будет продавать нефть, если в контракте в качестве получателя указана страна, поддержавшая санкции Европы, а также, если потолок цен в нем фигурирует как условие. Однако с разрешения правительства, уточнили в газете, запреты можно будет обходить. Ранее встречные меры России на введение потолка цен на нефть анонсировал глава Минфина Антон Силуанов. О завершении подготовки ответных мер на ограничительные меры европейских стран сообщал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отмечает RT. Он также добавлял, что Россия не будет торговать с теми, кто поддержит потолок цен на российскую нефть, сообщает телеканал 360. Потолок цен на российскую нефть, принятый странами Евросоюза, G7 и Австралией, начал действовать 5 декабря. Он был установлен на отметке в 60 долларов за баррель. В Еврокомиссии при этом уточнили, что ограничительная мера в отношении российского топлива будет регулируемой в соответствии с изменениями рынка.