«Ведомости»: власти РФ согласовали ответные меры на потолок цен

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Нефтяная буровая. Ноябрьск, трубы, буровая, нефть, добыча нефти, нефтяная вышка
Россия не будет продавать нефть, если ее получателем будет страна, поддержавшая потолок цен, сообщает газета Фото:
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Власти России согласовали ответные меры на потолок цен на российскую нефть, ранее принятый странами Евросоюза. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на источник, знакомый с текстом документа.

«Власти определились с формой ответа на потолок цен на российскую нефть: проект указа президента, описывающий механизм противодействия в целом согласован», — пишет газета со ссылкой на источник. По информации издания, в проекте указа президента отмечается, что Россия не будет продавать нефть, если в контракте в качестве получателя указана страна, поддержавшая санкции Европы, а также, если потолок цен в нем фигурирует как условие. Однако с разрешения правительства, уточнили в газете, запреты можно будет обходить.

Ранее встречные меры России на введение потолка цен на нефть анонсировал глава Минфина Антон Силуанов. О завершении подготовки ответных мер на ограничительные меры европейских стран сообщал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отмечает RT. Он также добавлял, что Россия не будет торговать с теми, кто поддержит потолок цен на российскую нефть, сообщает телеканал 360.

Потолок цен на российскую нефть, принятый странами Евросоюза, G7 и Австралией, начал действовать 5 декабря. Он был установлен на отметке в 60 долларов за баррель. В Еврокомиссии при этом уточнили, что ограничительная мера в отношении российского топлива будет регулируемой в соответствии с изменениями рынка.

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Власти России согласовали ответные меры на потолок цен на российскую нефть, ранее принятый странами Евросоюза. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на источник, знакомый с текстом документа. «Власти определились с формой ответа на потолок цен на российскую нефть: проект указа президента, описывающий механизм противодействия в целом согласован», — пишет газета со ссылкой на источник. По информации издания, в проекте указа президента отмечается, что Россия не будет продавать нефть, если в контракте в качестве получателя указана страна, поддержавшая санкции Европы, а также, если потолок цен в нем фигурирует как условие. Однако с разрешения правительства, уточнили в газете, запреты можно будет обходить. Ранее встречные меры России на введение потолка цен на нефть анонсировал глава Минфина Антон Силуанов. О завершении подготовки ответных мер на ограничительные меры европейских стран сообщал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отмечает RT. Он также добавлял, что Россия не будет торговать с теми, кто поддержит потолок цен на российскую нефть, сообщает телеканал 360. Потолок цен на российскую нефть, принятый странами Евросоюза, G7 и Австралией, начал действовать 5 декабря. Он был установлен на отметке в 60 долларов за баррель. В Еврокомиссии при этом уточнили, что ограничительная мера в отношении российского топлива будет регулируемой в соответствии с изменениями рынка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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