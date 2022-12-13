Метеоролог Шувалов рассказал о приходе ледяных дождей в регионы России

14 декабря 2022 в 03:03 Размер текста - 17 +

На Южном Урале в выходные ожидается ноль градусов, отметил Александр Шувалов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На смену столичной оттепели на Южный Урал, юг Свердловской области и в Поволжье в выходные придут ледяные дожди. Об этом URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Вне всяких сомнений, оттепель в Москве поразила даже видавших виды синоптиков. Мыслимое ли дело, столица стремительно прошла от сугробов до луж, а впереди у нее, по всей видимости, просто каток. В выходные подобное ждет также Урал и Поволжье. В субботу с подходом несущего теплый воздух и осадки циклона начнется снег в Башкирии. Ледяные дожди ожидаются в Поволжье. Это, в частности, Самара, Сызрань. В воскресенье мокрый снег и переохлажденные дожди захватят Южный Урал и юг Свердловской области. В частности, Екатеринбург, Челябинск, Уфу. Температура при этом поднимется до нуля градусов. И это все грозит гололедицей на дорогах и гололедом на проводах и деревьях», — такой прогноз дал Александр Шувалов. По словам метеоролога, оттепель на Урале и в Поволжье закончится к понедельнику. «Потепление будет совсем непродолжительным и уже в понедельник 15-градусные морозы вернутся в Уфу. Во вторник опять похолодает до -20 в Екатеринбурге, Челябинске и Магнитогорске. Будьте внимательны к этим температурным качелям», — обратил внимание Шувалов. Тропический дождь 12 декабря прошел в Москве. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, за 12 часов в регионе выпало более 50% от месячной нормы осадков. В трех московских аэропортах — «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» — было отменено или задержано около 60 рейсов. Пассажиры ждали вылетов по несколько часов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На смену столичной оттепели на Южный Урал, юг Свердловской области и в Поволжье в выходные придут ледяные дожди. Об этом URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Вне всяких сомнений, оттепель в Москве поразила даже видавших виды синоптиков. Мыслимое ли дело, столица стремительно прошла от сугробов до луж, а впереди у нее, по всей видимости, просто каток. В выходные подобное ждет также Урал и Поволжье. В субботу с подходом несущего теплый воздух и осадки циклона начнется снег в Башкирии. Ледяные дожди ожидаются в Поволжье. Это, в частности, Самара, Сызрань. В воскресенье мокрый снег и переохлажденные дожди захватят Южный Урал и юг Свердловской области. В частности, Екатеринбург, Челябинск, Уфу. Температура при этом поднимется до нуля градусов. И это все грозит гололедицей на дорогах и гололедом на проводах и деревьях», — такой прогноз дал Александр Шувалов. По словам метеоролога, оттепель на Урале и в Поволжье закончится к понедельнику. «Потепление будет совсем непродолжительным и уже в понедельник 15-градусные морозы вернутся в Уфу. Во вторник опять похолодает до -20 в Екатеринбурге, Челябинске и Магнитогорске. Будьте внимательны к этим температурным качелям», — обратил внимание Шувалов. Тропический дождь 12 декабря прошел в Москве. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, за 12 часов в регионе выпало более 50% от месячной нормы осадков. В трех московских аэропортах — «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» — было отменено или задержано около 60 рейсов. Пассажиры ждали вылетов по несколько часов.