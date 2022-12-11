В Кургане выявили новые случаи свиного гриппа

В регионе за прошедшую неделю выявлено 8 случаев гриппа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за прошедшую неделю выявили еще восемь случаев гриппа, в том числе А (H1N1) — так называемого «свиного гриппа». Последние данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ опубликованы на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

«Зарегистрировано 11778 случаев ОРВИ и 8 случаев гриппа (4 случая гриппа В и 4 случая А (H1N1)), штаммы которых входят в состав сезонной вакцины против гриппа. Показатель заболеваемости составил 142,4 на 10 тыс. населения. Всего с начала сезона зарегистрировано 18 случаев гриппа (6 случаев гриппа В и 12 случаев А (H1N1). В основном болеют гриппом не привитые от него дети», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре напоминают, что в области продолжается вакцинации от гриппа. Прививки рекомендуют поставить людям старше 60 лет, лицам с хроническими заболеваниями легких, сердца, почек, диабетикам, детям, студентам и беременным женщинам. Также вакцинируются сотрудники, которые работают с населением. Прививка помогает не допустить возможных осложнений от гриппа, опасных для жизни, подчеркивают специалисты.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области заболеваемость ОРВИ среди детей превысила порог на 21%, чаше всего болеют подростки старше 15 лет. В среднем по всем возрастным группа порог заболеваемости ОРВИ был превышен на 21%, рассказал первый заместитель директора департамента здравоохранения Назар Шевченко. Директор депздрава Курганской области Алексей Сигидаев заявил, что пандемия гриппа неизбежна. Он призвал курганцев срочно поставить прививки от гриппа и вакцинировать детей.