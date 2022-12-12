Тюменских руководителей «К&Б» обвинили в наживе на сотрудниках

13 декабря 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

Сотрудники магазина уверяют, что их вынуждают выкупать нераспроданные товары Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Тюменское руководство сети магазинов «Красное&Белое», по словам тюменцев, вынуждает сотрудников выкупать товар, если те не выполнили план по его реализации. Об этом горожане заявили в соцсетях. Речь идет о новогодних подарках с конфетами. «Может кто-то планирует покупать подарки в „КБ“ (на группу или класс)? Очень нужна помощь! Знакомая работает в „КБ“, поставили нереальные планы. Все остатки будут обязывать выкупать самим», — сообщает Елена Трофимова на стене паблика «Мамочки 72 Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Присоединившиеся в комментариях тюменцы подтвердили, что знакомы с этой ситуацией. «Я помню, когда работала в „КБ“, кучу подарков выкупила и не только подарков. Самая дурацкая организация, где я работала», — делится Анна Попова. Другие горожане сделали свои предположения»: «Возможно, ваша подруга работает не давно и не знает, что из года в год такие планы. Под Новый год и после все легко продается, если предлагать даже как конфеты к чаю. Один отказался, второй, но третий обязательно купит», — предлагает Ильмира Юмалетдинова. Агентство направило запрос в пресс-службу сети магазинов «Красное&Белое». Ответ ожидается.

Тюменское руководство сети магазинов «Красное&Белое», по словам тюменцев, вынуждает сотрудников выкупать товар, если те не выполнили план по его реализации. Об этом горожане заявили в соцсетях. Речь идет о новогодних подарках с конфетами. «Может кто-то планирует покупать подарки в „КБ“ (на группу или класс)? Очень нужна помощь! Знакомая работает в „КБ“, поставили нереальные планы. Все остатки будут обязывать выкупать самим», — сообщает Елена Трофимова на стене паблика «Мамочки 72 Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Присоединившиеся в комментариях тюменцы подтвердили, что знакомы с этой ситуацией. «Я помню, когда работала в „КБ“, кучу подарков выкупила и не только подарков. Самая дурацкая организация, где я работала», — делится Анна Попова. Другие горожане сделали свои предположения»: «Возможно, ваша подруга работает не давно и не знает, что из года в год такие планы. Под Новый год и после все легко продается, если предлагать даже как конфеты к чаю. Один отказался, второй, но третий обязательно купит», — предлагает Ильмира Юмалетдинова. Агентство направило запрос в пресс-службу сети магазинов «Красное&Белое». Ответ ожидается.