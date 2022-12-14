Политолог Минченко: Суровикин примет серьезный шаг на поле боя

14 декабря 2022 в 07:47 Размер текста - 17 +

Сергей Суровикин готовит что-то масштабное, заявил Евгений Минченко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин в скором времени осуществит серьезный шаг в рамках выполнения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко. «Давайте вспомним, что говорят европейские партнеры. Они говорят, что конфликт закончится после военного поражения РФ. Это их установка. Но если они взяли курс, на то что они добьются военного поражения России, значит нужно показать, что это реализовать невозможно. Большие надежды на нового руководителя Сергея Суровикина, <…> говорят он готовит что-то масштабное», — заявил Евгений Минченко в интервью ведущей телеканала 360 Аксинье Гурьяновой. Сергей Суровикин был назначен командующим группировкой войск в зоне СВО с 8 октября. Генерал-лейтенант, депутат Госдумы Андрей Гурулев сообщил, что Суровикин способен принимать серьезные и ответственные решения. Кроме того, военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что Суровикин имеет серьезный авторитет в армии и он может привести Вооруженные силы (ВС) РФ к победе в спецоперации на Украине. Также основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин похвалил Суровикина за непростое решение на херсонском направлении, напоминает «Дни.ру».

Командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин в скором времени осуществит серьезный шаг в рамках выполнения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко. «Давайте вспомним, что говорят европейские партнеры. Они говорят, что конфликт закончится после военного поражения РФ. Это их установка. Но если они взяли курс, на то что они добьются военного поражения России, значит нужно показать, что это реализовать невозможно. Большие надежды на нового руководителя Сергея Суровикина, <…> говорят он готовит что-то масштабное», — заявил Евгений Минченко в интервью ведущей телеканала 360 Аксинье Гурьяновой. Сергей Суровикин был назначен командующим группировкой войск в зоне СВО с 8 октября. Генерал-лейтенант, депутат Госдумы Андрей Гурулев сообщил, что Суровикин способен принимать серьезные и ответственные решения. Кроме того, военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что Суровикин имеет серьезный авторитет в армии и он может привести Вооруженные силы (ВС) РФ к победе в спецоперации на Украине. Также основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин похвалил Суровикина за непростое решение на херсонском направлении, напоминает «Дни.ру».