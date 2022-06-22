В Перми нашли инвестора на многомиллиардную стройку к 300-летию

Большая часть средств на реализацию проекта — грант из федерального бюджета (17,2 млрд рублей) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

Власти Перми нашли потенциального инвестора для строительства межвузовского кампуса в Камской долине (общая стоимость проекта оценивается в 28,5 млрд рублей). Это один из проектов к 300-летию столицы Прикамья, который глава Пермского края Дмитрий Махонин презентовал премьер-министру Михаилу Мишустину и президенту РФ Владимиру Путину.

«Инвестором строительства кампуса на территории Камской долины в Перми может стать ООО «Кампус «Парма». Об этом заявил министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин на заседании комитета регионального заксобрания по экономической политике, промышленности и налогам», — написано на сайте «Коммерсантъ-Прикамье». По словам Соснина, потенциальный инвестор направил предложение о заключении концессионного соглашения

Предположительно соглашение заключат на 22 года. 3,5 из них займет проектирование и стройка, остальное время — ввод и эксплуатация. Сейчас происходит урегулирование всех условий соглашения.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Кампус „Парма“ зарегистрировано в конце 2021 года в Москве. Предприятие специализируется на разработке строительных проектов. Бенефициар „Кампус ‚Парма‘ — основатель инвесткомпании АФК ‚Система‘ Владимир Евтушенко.

Кампус будет рассчитан на 5 тысяч студентов. Его площадь составит 131,8 тысяч квадратных метров. Помимо жилых помещений, здесь будет конгресс-холл, физкультурно-оздоровительный комплекс и лаборатории. О том, что правительство Пермского края ведет переговоры с московском ООО «Системные концессии» на предмет строительства студенческого кампуса в Перми, URA.RU писало ранее. Также агентство сообщало, что губернатор Прикамья предложил Индии поучаствовать в проекте к 300-летию Перми.

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