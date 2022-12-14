Bloomberg назвал условие для победы России на Украине

Bloomberg: если конфликт затянется на всю зиму, то Украина сломается

14 декабря 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

Если РФ затянет конфликт на всю зиму, то Киев сломается, пишет Bloomberg Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если власти России смогут затянуть конфликт на всю зиму, то Украина, вероятнее всего, быстрее потеряет свои силы. Об этом пишет Bloomberg. «Если Россия сможет затянуть конфликт на всю зиму, сделав ситуацию как можно более неприятной для измученной Украины, бедной энергией Европы и все более отвлекающегося Вашингтона, возможно, Киев и Запад сломаются», — пишет агентство . Отмечается, что зимний период времени Украине приносит нелегкий выбор. Автор статьи добавил, что если смотреть на происходящее с военной точки зрения, то оперативная пауза имеет смысл. Если рассматривать с политической и дипломатической точки зрения, то ожидание может быть более рискованным. Ранее аналитик Международной кризисной группы (МКГ) Саймон Шлегель заявил, что Украина не сможет пережить зиму без помощи Запада. После мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что предстоящая зима может стать худшей со времен Второй Мировой войны для Украины. Кроме того, вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков сообщил, что Украина не переживет зиму как государство, напоминает телеканал 360. Также президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что его страна поддержит Киев гуманитарной помощью для преодоления «тяжелой зимы», напоминает RT.

Если власти России смогут затянуть конфликт на всю зиму, то Украина, вероятнее всего, быстрее потеряет свои силы. Об этом пишет Bloomberg. «Если Россия сможет затянуть конфликт на всю зиму, сделав ситуацию как можно более неприятной для измученной Украины, бедной энергией Европы и все более отвлекающегося Вашингтона, возможно, Киев и Запад сломаются», — пишет агентство. Отмечается, что зимний период времени Украине приносит нелегкий выбор. Автор статьи добавил, что если смотреть на происходящее с военной точки зрения, то оперативная пауза имеет смысл. Если рассматривать с политической и дипломатической точки зрения, то ожидание может быть более рискованным. Ранее аналитик Международной кризисной группы (МКГ) Саймон Шлегель заявил, что Украина не сможет пережить зиму без помощи Запада. После мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что предстоящая зима может стать худшей со времен Второй Мировой войны для Украины. Кроме того, вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков сообщил, что Украина не переживет зиму как государство, напоминает телеканал 360. Также президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что его страна поддержит Киев гуманитарной помощью для преодоления «тяжелой зимы», напоминает RT.