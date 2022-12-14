Клишас объяснил отсутствие послания Путина

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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
Президент самостоятельно определяет порядок и сроки реализации своих полномочий, заявил Андрей Клишас Фото:

Конституция Российской Федерации не устанавливает сроков послания президента Федеральному собранию, президент сам вправе назначать порядок и сроки реализации своих полномочий. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Статья 84 Конституции говорит о полномочиях президента. Если конституцией или законом порядок выполнения полномочия не указан, то глава государства сам определяет порядок и сроки реализации своих полномочий. В том числе это касается и послания Федеральному собранию», — написал Клишас в своем telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что даты о том, когда состоится послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию еще нет. Кремль также опроверг информацию о том, что послание президента РФ Федеральному собранию состоится 27 декабря. После чего ТАСС сообщил, что Путин может отправить послание Федеральному собранию РФ уже в 2023 году.

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Конституция Российской Федерации не устанавливает сроков послания президента Федеральному собранию, президент сам вправе назначать порядок и сроки реализации своих полномочий. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Статья 84 Конституции говорит о полномочиях президента. Если конституцией или законом порядок выполнения полномочия не указан, то глава государства сам определяет порядок и сроки реализации своих полномочий. В том числе это касается и послания Федеральному собранию», — написал Клишас в своем telegram-канале. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что даты о том, когда состоится послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию еще нет. Кремль также опроверг информацию о том, что послание президента РФ Федеральному собранию состоится 27 декабря. После чего ТАСС сообщил, что Путин может отправить послание Федеральному собранию РФ уже в 2023 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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