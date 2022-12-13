В Тюменской области студентов эвакуировали после письма с угрозами

Из пединститута в Тобольске эвакуировали студентов и персонал Фото: Анна Майорова © URA.RU

После письма с угрозами в Тобольске (Тюменская область) эвакуировали студентов педагогического института. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тюменского государственного университета, филиалом которого является учреждение в Тобольске.

«После поступления письма угрожающего характера на сайт Тобольского педагогического института имени Д. И. Менделеева (филиала ТюмГУ) в целях обеспечения безопасности все студенты и сотрудники из корпуса были эвакуированы. Проведена проверка, ничего подозрительного не обнаружено», — рассказали URA.RU в пресс-службе университета.

Происшествие случилось утром 14 декабря. Как отметили в пресс-службе ТюмГУ, с завтрашнего дня институт в Тобольске продолжит работу в штатном режиме.

Ранее URA.RU писало, что в школах Тобольска и Ишима произошла экстренная эвакуация учеников. Сообщения о минировании поступали в образовательные учреждения 12 и 13 декабря.