13 декабря 2022

В Тюменской области студентов эвакуировали после письма с угрозами

© Служба новостей «URA.RU»
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Из пединститута в Тобольске эвакуировали студентов и персонал Фото:

После письма с угрозами в Тобольске (Тюменская область) эвакуировали студентов педагогического института. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тюменского государственного университета, филиалом которого является учреждение в Тобольске.

«После поступления письма угрожающего характера на сайт Тобольского педагогического института имени Д. И. Менделеева (филиала ТюмГУ) в целях обеспечения безопасности все студенты и сотрудники из корпуса были эвакуированы. Проведена проверка, ничего подозрительного не обнаружено», — рассказали URA.RU в пресс-службе университета.

Происшествие случилось утром 14 декабря. Как отметили в пресс-службе ТюмГУ, с завтрашнего дня институт в Тобольске продолжит работу в штатном режиме.

Ранее URA.RU писало, что в школах Тобольска и Ишима произошла экстренная эвакуация учеников. Сообщения о минировании поступали в образовательные учреждения 12 и 13 декабря.

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После письма с угрозами в Тобольске (Тюменская область) эвакуировали студентов педагогического института. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тюменского государственного университета, филиалом которого является учреждение в Тобольске. «После поступления письма угрожающего характера на сайт Тобольского педагогического института имени Д. И. Менделеева (филиала ТюмГУ) в целях обеспечения безопасности все студенты и сотрудники из корпуса были эвакуированы. Проведена проверка, ничего подозрительного не обнаружено», — рассказали URA.RU в пресс-службе университета. Происшествие случилось утром 14 декабря. Как отметили в пресс-службе ТюмГУ, с завтрашнего дня институт в Тобольске продолжит работу в штатном режиме. Ранее URA.RU писало, что в школах Тобольска и Ишима произошла экстренная эвакуация учеников. Сообщения о минировании поступали в образовательные учреждения 12 и 13 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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