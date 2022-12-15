Global Times: Турция начнет спецоперацию в Сирии, несмотря на запрет России

15 декабря 2022 в 08:20 Размер текста - 17 +

О возможном турецком наступлении сообщил источник, близкий к правительству Фото: Владимир Андреев © URA.RU Турция намерена начать наземное наступление на территорию Сирии, несмотря на запрет России и США. Об этом написали в Global Times. Источники в Турции сообщают, что Турция начнет наземное наступление на севере Сирии против курдских боевиков может начаться в любое время. «Турецкий источник, близкий к правительству, заявил на условиях анонимности, что операция в Сирии может быть запущена «в любое время», — пишет издание . Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале спецоперации в Сирии 1 июня. По его словам, военные действия закончатся после того, как «Анкара избавится от террористов на своих границах», пишет Life . Позже стало известно о турецкой воздушной операции на севере Сирии и на севере Ирака.

Турция намерена начать наземное наступление на территорию Сирии, несмотря на запрет России и США. Об этом написали в Global Times. Источники в Турции сообщают, что Турция начнет наземное наступление на севере Сирии против курдских боевиков может начаться в любое время. «Турецкий источник, близкий к правительству, заявил на условиях анонимности, что операция в Сирии может быть запущена «в любое время», — пишет издание. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале спецоперации в Сирии 1 июня. По его словам, военные действия закончатся после того, как «Анкара избавится от террористов на своих границах», пишет Life. Позже стало известно о турецкой воздушной операции на севере Сирии и на севере Ирака.