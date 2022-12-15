Global Times: Турция начнет спецоперацию в Сирии, несмотря на запрет России

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Вечер после убийства российского посла в Турции. Турецкое посольство. Москва, флаг турции
О возможном турецком наступлении сообщил источник, близкий к правительству Фото:

Турция намерена начать наземное наступление на территорию Сирии, несмотря на запрет России и США. Об этом написали в Global Times.

Источники в Турции сообщают, что Турция начнет наземное наступление на севере Сирии против курдских боевиков может начаться в любое время. «Турецкий источник, близкий к правительству, заявил на условиях анонимности, что операция в Сирии может быть запущена «в любое время», — пишет издание.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале спецоперации в Сирии 1 июня. По его словам, военные действия закончатся после того, как «Анкара избавится от террористов на своих границах», пишет Life. Позже стало известно о турецкой воздушной операции на севере Сирии и на севере Ирака.

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Турция намерена начать наземное наступление на территорию Сирии, несмотря на запрет России и США. Об этом написали в Global Times. Источники в Турции сообщают, что Турция начнет наземное наступление на севере Сирии против курдских боевиков может начаться в любое время. «Турецкий источник, близкий к правительству, заявил на условиях анонимности, что операция в Сирии может быть запущена «в любое время», — пишет издание. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале спецоперации в Сирии 1 июня. По его словам, военные действия закончатся после того, как «Анкара избавится от террористов на своих границах», пишет Life. Позже стало известно о турецкой воздушной операции на севере Сирии и на севере Ирака.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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