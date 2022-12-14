Курганцы пожаловались на условия отдыха на горячем источнике

Курганцы пожаловались на плохой запах и грубый персонал на местной базе отдыха

Курганцы остались недовольны отдыхом на горячем источнике Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители города Кургана пожаловались на санитарные условия базы отдыха с горячим источником. Данная информация появилась в группе «Инцидент | Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

«Посетили горячий источник в Рябково. Пожалели очень сильно. Из системы вентиляции идет непонятная субстанция коричневого цвета. Зашли в турецкую баню. Там плохо пахло. Сходили на ресепшн, сказать о проблеме в воде, про систему вентиляции и массажные устройства (не работали), девушка сказала, что у них все работает», — указано в посте.

Автор поста пояснил корреспонденту URA.RU, что раньше они вместе с семьей ездили на другой источник за пределами города. А в этот раз решили отдохнуть в том, который находится в Рябково. По словам пользователя, после увиденного они хотели вернуть деньги, которые заплатили за три часа (примерно 730 рублей). На ресепшене им вернули только 70 рублей при том, что, как сообщается автор, они пробыли на источнике меньше 30 минут.

В комментариях некоторые пользователи «ВКонтакте» поддержали автора. Но некоторые заявили, что часто отдыхают там и проблем никогда не было. «Были там несколько раз. Вода была чистая, все гидромассажеры работали, вокруг было все чисто, не было посторонних запахов. У нас остались только приятные воспоминания», — сообщает подписчик курганской группы.

Руководство комплекса сообщает URA.RU, что все работает согласно нормам и требованиям СанПиН. По словам администратора горячего источника, они не знают причины недовольства горожан отдыхом.