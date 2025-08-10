Правнук Сталина высказался о перезахоронении прадеда

Правнук не хотел бы, чтобы Сталина хоронили на их родовом кладбище
Правнук Иосифа Сталина не хотел бы перезахоронения своего прадеда на родовом кладбище. Об этом заявил сам Яков Джугашвили.
«Не хотел бы», — заявил Джугашвили. Его слова приводит РИА Новости.
Также хотели похоронить тело и другой знаменательной личности. Ранее продюсер Иосиф Пригожин выступил с инициативой о захоронении тела Владимира Ленина. Он считает необходимым предать тело советского государственного деятеля земле, ссылаясь на православные традиции и уважение к памяти усопшего.
