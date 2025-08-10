На Крымском мосту скопилось более тысячи автомобилей

Со стороны Тамани на Крымском мосту стоят 1130 автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Время ожидания в очереди составляет более трех часов, указано в telegram-канале
Время ожидания в очереди составляет более трех часов, указано в telegram-канале Фото:

На досмотр на Крымском мосту со стороны Тамани стоят 1130 автомобилей. Об этом сообщили в официальном telegram-канале, освещающем оперативную обстановку на объекте.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1130 транспортных средств», — указано в сообщении. По информации, время ожидания составляет более трех часов. Тем временем, со стороны Керчи очереди на досмотр нет.

Ранее, в конце июля, на Крымском мосту уже фиксировались большие очереди: тогда на досмотр со стороны Тамани ожидали 995 автомобилей, а время ожидания составляло около трех часов. Позднее количество машин в очереди снижалось до 424, а среднее время ожидания составляло примерно два часа. Со стороны Керчи и ранее, и сейчас движение осуществляется без задержек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На досмотр на Крымском мосту со стороны Тамани стоят 1130 автомобилей. Об этом сообщили в официальном telegram-канале, освещающем оперативную обстановку на объекте. «В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1130 транспортных средств», — указано в сообщении. По информации, время ожидания составляет более трех часов. Тем временем, со стороны Керчи очереди на досмотр нет. Ранее, в конце июля, на Крымском мосту уже фиксировались большие очереди: тогда на досмотр со стороны Тамани ожидали 995 автомобилей, а время ожидания составляло около трех часов. Позднее количество машин в очереди снижалось до 424, а среднее время ожидания составляло примерно два часа. Со стороны Керчи и ранее, и сейчас движение осуществляется без задержек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...