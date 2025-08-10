На Крымском мосту скопилось более тысячи автомобилей

На досмотр на Крымском мосту со стороны Тамани стоят 1130 автомобилей. Об этом сообщили в официальном telegram-канале, освещающем оперативную обстановку на объекте.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1130 транспортных средств», — указано в сообщении. По информации, время ожидания составляет более трех часов. Тем временем, со стороны Керчи очереди на досмотр нет.
Ранее, в конце июля, на Крымском мосту уже фиксировались большие очереди: тогда на досмотр со стороны Тамани ожидали 995 автомобилей, а время ожидания составляло около трех часов. Позднее количество машин в очереди снижалось до 424, а среднее время ожидания составляло примерно два часа. Со стороны Керчи и ранее, и сейчас движение осуществляется без задержек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.