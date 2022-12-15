Бастрыкину в Луганске доложили о зверствах ВСУ

15 декабря 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин узнал подробности уголовных дел об издевательствах ВСУ Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следователи рассказали председателю Следственного комитета (СК РФ) Александру Бастрыкину о преступлениях ВСУ, совершаемых с 2014 года в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. «Председателю СК России доложено об обстоятельствах расследования уголовного дела по факту обнаружения в топливном хранилище на АЗС в Северодонецке двух потерпевших с признаками насильственной смерти. По предварительной оценке судебно-медицинского эксперта, пострадавшая имеет огнестрельное ранение в области головы. В ходе осмотра установлено, что руки мужчины были заведены за спину и перевязаны веревкой», — сообщается на сайте СК РФ . С 2014 года было возбуждено 2287 уголовных дел в отношениях 655 лиц, следователи завершили расследование по 134 делам. Также они установили личности националистов «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ), которые дали показания по уголовному делу, возбужденному в 2017 году. Была осмотрена 61 тысяча разрушенных объектов в ДНР и ЛНР. По оценке экспертов, на восстановительные работы потребуется не менее 226 миллионов рублей. ВСУ неоднократно атаковали Донбасс. 15 декабря украинская армия 43 раза обстреляла ДНР, в результате чего погибли пять мирных граждан. Также стало известно, что украинские военные использовали электрические стулья для пыток военных и мирных граждан. Об этом URA.RU сообщили советник главы ЛНР Анна Сорока и уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следователи рассказали председателю Следственного комитета (СК РФ) Александру Бастрыкину о преступлениях ВСУ, совершаемых с 2014 года в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. «Председателю СК России доложено об обстоятельствах расследования уголовного дела по факту обнаружения в топливном хранилище на АЗС в Северодонецке двух потерпевших с признаками насильственной смерти. По предварительной оценке судебно-медицинского эксперта, пострадавшая имеет огнестрельное ранение в области головы. В ходе осмотра установлено, что руки мужчины были заведены за спину и перевязаны веревкой», — сообщается на сайте СК РФ. С 2014 года было возбуждено 2287 уголовных дел в отношениях 655 лиц, следователи завершили расследование по 134 делам. Также они установили личности националистов «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ), которые дали показания по уголовному делу, возбужденному в 2017 году. Была осмотрена 61 тысяча разрушенных объектов в ДНР и ЛНР. По оценке экспертов, на восстановительные работы потребуется не менее 226 миллионов рублей. ВСУ неоднократно атаковали Донбасс. 15 декабря украинская армия 43 раза обстреляла ДНР, в результате чего погибли пять мирных граждан. Также стало известно, что украинские военные использовали электрические стулья для пыток военных и мирных граждан. Об этом URA.RU сообщили советник главы ЛНР Анна Сорока и уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.