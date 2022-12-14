14 декабря 2022

Курганские власти внепланово выделили 400 млн рублей на нужды СВО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Из бюджета Курганской области выделили 400 млн рублей на нужды спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Правительство Курганской области внепланово выделило 400 миллионов рублей на нужды специальной военной операции. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в эфире «Радио России».

«Из бюджета Курганской области внепланово выделили на нужды СВО 400 миллионов рублей. Мы не планировали эти расходы, но жизнь такова, какая она есть. Моя работа изменилась, у моих коллег тоже. <…> В следующем году бюджет будет напряженным, он и сейчас такой из-за внеплановых трат на СВО и другие нужды. Но нам помогает перекрывать расходы рост собственных доходов», — сказал Шумков.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков отправил военным из 232-й гвардейской реактивной артбригады отправил зимние костюмы и дизельные генераторы. Также сообщалось, что курганские власти отправили мобилизованным бойцам ружья для борьбы с дронами. Кроме того, из бюджета области мобилизованным было выделено по 50 тысяч рублей к региональной единовременной выплате.

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Правительство Курганской области внепланово выделило 400 миллионов рублей на нужды специальной военной операции. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в эфире «Радио России». «Из бюджета Курганской области внепланово выделили на нужды СВО 400 миллионов рублей. Мы не планировали эти расходы, но жизнь такова, какая она есть. Моя работа изменилась, у моих коллег тоже. <…> В следующем году бюджет будет напряженным, он и сейчас такой из-за внеплановых трат на СВО и другие нужды. Но нам помогает перекрывать расходы рост собственных доходов», — сказал Шумков. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков отправил военным из 232-й гвардейской реактивной артбригады отправил зимние костюмы и дизельные генераторы. Также сообщалось, что курганские власти отправили мобилизованным бойцам ружья для борьбы с дронами. Кроме того, из бюджета области мобилизованным было выделено по 50 тысяч рублей к региональной единовременной выплате.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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