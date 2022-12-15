Россиян предупредили о риске начисления «несправедливых» долгов по ЖКХ

Эксперт по ЖКХ Ковалев: неисправность счетчика грозит появлением «несправедливых» долгов

16 декабря 2022 в 05:10 Размер текста - 17 +

Неисправность счетчика может стать причиной появления долгов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Случаи, когда гражданам РФ начисляют «несправедливые» долги за услуги ЖКХ — не редкость. Как правило, они связаны с «бездеятельностью» потребителей. О том, как избежать подобных ситуаций, рассказал гендиректор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев. «Частенько жители сообщают об имеющихся у них льготах только в суде. В таких случаях управляющие компании пересчитывают начисления. Но все было бы намного проще, если граждане заблаговременно предоставляли в УК все необходимые данные», — поясняет Валерий Ковалев в беседе с «Прайм». Один из самых распространенных примеров появления «несправедливых» долгов по ЖКХ — случаи, когда жители не вовремя сдают показания по счетчикам, после чего получают счета по нормативам. Сумма платежей может быть увеличена, подчеркивает эксперт, когда в квартире были прописаны или зарегистрированы люди, которые фактически там не проживают. К такому же исходу может привести сломанный прибор учета. В период зимних холодов следует помнить, что существуют четкие нормативы отопления и температуры в жилых помещениях. «Если вдруг авария или температура в вашей квартире держится ниже нормы хотя бы несколько дней, вы уже имеете право на перерасчет и не должны платить за отопление», — говорит Валерий Ковалев. URA.RU писало ранее, что платить за ЖКУ общих жилых помещений в многоквартирных домах обязаны их жильцы. В случае, если кто-то отказывается от оплаты, сумму распределяют среди остальных жильцов. Корреспонденты агентства сообщали также, что гражданам, избегающим платы за капитальный ремонт, грозит встреча с судебными приставами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Случаи, когда гражданам РФ начисляют «несправедливые» долги за услуги ЖКХ — не редкость. Как правило, они связаны с «бездеятельностью» потребителей. О том, как избежать подобных ситуаций, рассказал гендиректор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев. «Частенько жители сообщают об имеющихся у них льготах только в суде. В таких случаях управляющие компании пересчитывают начисления. Но все было бы намного проще, если граждане заблаговременно предоставляли в УК все необходимые данные», — поясняет Валерий Ковалев в беседе с «Прайм». Один из самых распространенных примеров появления «несправедливых» долгов по ЖКХ — случаи, когда жители не вовремя сдают показания по счетчикам, после чего получают счета по нормативам. Сумма платежей может быть увеличена, подчеркивает эксперт, когда в квартире были прописаны или зарегистрированы люди, которые фактически там не проживают. К такому же исходу может привести сломанный прибор учета. В период зимних холодов следует помнить, что существуют четкие нормативы отопления и температуры в жилых помещениях. «Если вдруг авария или температура в вашей квартире держится ниже нормы хотя бы несколько дней, вы уже имеете право на перерасчет и не должны платить за отопление», — говорит Валерий Ковалев. URA.RU писало ранее, что платить за ЖКУ общих жилых помещений в многоквартирных домах обязаны их жильцы. В случае, если кто-то отказывается от оплаты, сумму распределяют среди остальных жильцов. Корреспонденты агентства сообщали также, что гражданам, избегающим платы за капитальный ремонт, грозит встреча с судебными приставами.