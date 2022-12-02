Эксперт в сфере ЖКХ Рыбальченко предостерег от долгов за капремонт

Эксперт в сфере ЖКХ Рыбальченко пригрозил должникам по капремонту приставами

02 декабря 2022 в 07:03 Размер текста - 17 +

Платить за капремонт россиянам все равно придется, считает Илья Рыбальченко Фото: Антон Белицкий © URA.RU Гражданам, избегающим платы за капитальный ремонт, грозит встреча с судебными приставами. Об этом в беседе с URA.RU заявил эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко. «Я никому не рекомендую сталкиваться с судебным взысканием за ту или иную статью. Просто потому, что с того момента, как эта задолженность отсужена, в дело вступают судебные приставы. А для них нет существенной разницы — это долг перед банком, перед коммунальными структурами или коммерческими. Они не разбираются. Они взыскивают это на общих основаниях. Столкнуться [тем, кто не платит за капремонт] с судебными приставами придется», — подчеркнул Илья Рыбальченко. Эксперт в сфере ЖКХ объяснил, что судебные взыскания начинают применяться, когда человек накопил солидный долг. «Нет в законодательстве термина „злостный должник“. Речь идет лишь о том, что, когда наступает срок по коммунальным платежам — 10 числа следующего месяца — мы должны заплатить. Что такое „злостный должник“? Через два месяца он „злостный“, а через три? Никто, конечно, нам этого сказать не может. Но нужно понимать, что есть размер долга, после которого вылезти из этой ямы уже достаточно сложно», — добавил Рыбальченко. В России с 1 декабря выросли в пределах 9% тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Цены проиндексированы по предоставлению газа, электроэнергии, тепло и водоснабжения.

Гражданам, избегающим платы за капитальный ремонт, грозит встреча с судебными приставами. Об этом в беседе с URA.RU заявил эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко. «Я никому не рекомендую сталкиваться с судебным взысканием за ту или иную статью. Просто потому, что с того момента, как эта задолженность отсужена, в дело вступают судебные приставы. А для них нет существенной разницы — это долг перед банком, перед коммунальными структурами или коммерческими. Они не разбираются. Они взыскивают это на общих основаниях. Столкнуться [тем, кто не платит за капремонт] с судебными приставами придется», — подчеркнул Илья Рыбальченко. Эксперт в сфере ЖКХ объяснил, что судебные взыскания начинают применяться, когда человек накопил солидный долг. «Нет в законодательстве термина „злостный должник“. Речь идет лишь о том, что, когда наступает срок по коммунальным платежам — 10 числа следующего месяца — мы должны заплатить. Что такое „злостный должник“? Через два месяца он „злостный“, а через три? Никто, конечно, нам этого сказать не может. Но нужно понимать, что есть размер долга, после которого вылезти из этой ямы уже достаточно сложно», — добавил Рыбальченко. В России с 1 декабря выросли в пределах 9% тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Цены проиндексированы по предоставлению газа, электроэнергии, тепло и водоснабжения.