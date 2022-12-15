Сотрудники пограничного управления ФСБ по Тюменской и Курганской областям задержали двух жителей Петуховского округа (Курганская область) за незаконную добычу водных ресурсов с ущербом 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления.
«В октябре—ноябре 2022 года двое жителей Петуховского округа Курганской области в целях личного обогащения организовали незаконную добычу артемии на стадии цист в <…> Своими действиями они нанесли ущерб Российской Федерации, который составил более 2,5 миллионов рублей», — рассказали в управлении. Курганцы незаконно выловили более трех тонн цист рачка артемии.
Незаконный промысел курганцы вели в приграничном округе на озере Медвежье, которое является охраняемой природной территорией. Правила рыболовства запрещают добычу артемии, которая является ценным биоматериалом, в Западно-Сибирском водном бассейне.
Возбуждено уголовное дело по незаконной добычи водных биоресурсов с причинением крупного ущерба. Курганцам грозит до 5 лет лишения свободы, отметили в управлении.
Пограничники задержали курганцев, незаконно ловивших биоматериал на озере Медвежье
фото: Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям
Жители Петуховского округа (Курганская область) незаконно выловили более 3 тонн цист артемии на сумму более 2,5 млн рублей
фото: Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям
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Сотрудники пограничного управления ФСБ по Тюменской и Курганской областям задержали двух жителей Петуховского округа (Курганская область) за незаконную добычу водных ресурсов с ущербом 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления. «В октябре—ноябре 2022 года двое жителей Петуховского округа Курганской области в целях личного обогащения организовали незаконную добычу артемии на стадии цист в <…> Своими действиями они нанесли ущерб Российской Федерации, который составил более 2,5 миллионов рублей», — рассказали в управлении. Курганцы незаконно выловили более трех тонн цист рачка артемии. Незаконный промысел курганцы вели в приграничном округе на озере Медвежье, которое является охраняемой природной территорией. Правила рыболовства запрещают добычу артемии, которая является ценным биоматериалом, в Западно-Сибирском водном бассейне. Возбуждено уголовное дело по незаконной добычи водных биоресурсов с причинением крупного ущерба. Курганцам грозит до 5 лет лишения свободы, отметили в управлении. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане с аукциона продают более 18 тонн артемии, задержанной по делу о контрабанде. Конфискованный товар предлагалось приобрести за 9,3 млн рублей.