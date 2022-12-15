На курганском озере Медвежье пограничники задержали местных жителей, занимавшихся незаконным уловом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Тюменской и Курганской областям задержали двух жителей Петуховского округа (Курганская область) за незаконную добычу водных ресурсов с ущербом 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления.

«В октябре—ноябре 2022 года двое жителей Петуховского округа Курганской области в целях личного обогащения организовали незаконную добычу артемии на стадии цист в <…> Своими действиями они нанесли ущерб Российской Федерации, который составил более 2,5 миллионов рублей», — рассказали в управлении. Курганцы незаконно выловили более трех тонн цист рачка артемии.

Незаконный промысел курганцы вели в приграничном округе на озере Медвежье, которое является охраняемой природной территорией. Правила рыболовства запрещают добычу артемии, которая является ценным биоматериалом, в Западно-Сибирском водном бассейне.

Возбуждено уголовное дело по незаконной добычи водных биоресурсов с причинением крупного ущерба. Курганцам грозит до 5 лет лишения свободы, отметили в управлении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане с аукциона продают более 18 тонн артемии, задержанной по делу о контрабанде. Конфискованный товар предлагалось приобрести за 9,3 млн рублей.

Пограничники задержали курганцев, незаконно ловивших биоматериал на озере Медвежье фото: Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям