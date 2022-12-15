Проездной билет обойдется жителям и гостям города в 33 рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает на один рубль. Об этом в ходе своей пресс-конференции сообщил мэр города Алексей Орлов, тем самым подтвердив информацию, ранее публикуемую URA.RU.

«Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает на один рубль. Это связано с увеличением расходов на логистику. Будет также предусмотрен льготный проезд», — заявил Орлов.

О том, что проезд в общественном транспорте подорожает, URA.RU писало в конце октября. Такое решение было принято по итогам совещания по долгам «Гортранса». 15 декабря в мэрии Екатеринбурга также велись разговоры о повышении проезда. Однако чиновники не могли определиться, на какую сумму его повышать — на рубль или на два.