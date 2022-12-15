15 декабря 2022

Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, город екатеринбург, чешский трамвай, мэрия екатеринбурга, фасад администрации екатеринбурга
Проездной билет обойдется жителям и гостям города в 33 рубля Фото:

Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает на один рубль. Об этом в ходе своей пресс-конференции сообщил мэр города Алексей Орлов, тем самым подтвердив информацию, ранее публикуемую URA.RU.

«Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает на один рубль. Это связано с увеличением расходов на логистику. Будет также предусмотрен льготный проезд», — заявил Орлов.

О том, что проезд в общественном транспорте подорожает, URA.RU писало в конце октября. Такое решение было принято по итогам совещания по долгам «Гортранса». 15 декабря в мэрии Екатеринбурга также велись разговоры о повышении проезда. Однако чиновники не могли определиться, на какую сумму его повышать — на рубль или на два.

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Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает на один рубль. Об этом в ходе своей пресс-конференции сообщил мэр города Алексей Орлов, тем самым подтвердив информацию, ранее публикуемую URA.RU. «Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает на один рубль. Это связано с увеличением расходов на логистику. Будет также предусмотрен льготный проезд», — заявил Орлов. О том, что проезд в общественном транспорте подорожает, URA.RU писало в конце октября. Такое решение было принято по итогам совещания по долгам «Гортранса». 15 декабря в мэрии Екатеринбурга также велись разговоры о повышении проезда. Однако чиновники не могли определиться, на какую сумму его повышать — на рубль или на два.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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