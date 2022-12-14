Источник: проезд в Екатеринбурге подорожает сильнее, чем планировалось, власти уже выбрали дату

Мэрия определилась, когда подорожает проезд в транспорте Екатеринбурга

15 декабря 2022 в 14:04 Размер текста - 17 +

Изменения вступят в силу, скорее всего, с 1 февраля 2023-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга может подняться не до 33 рублей, как планировалось изначально, а до 35. Об этом URA.RU рассказал источник в руководстве муниципального «Гортранса», знакомый с деталями спора чиновников. По его словам, изменения вступят в силу, скорее всего, с 1 февраля следующего года. О том, что проезд в транспорте подорожает, URA.RU сообщило в середине октября — по итогам совещания о долгах «Гортранса». Позднее изменения анонсировал вице-мэр по финансам Андрей Корюков, но не обозначил параметры индексации. Он утверждал, что заявка в Региональную энергетическую комиссию (РЭК) уже подана. Когда ее рассмотрят, неизвестно. «Изначально все думали, что стоимость проезда вырастет с 32 до 33 рублей (потому что раньше всегда, когда повышали, был именно рубль). Сейчас пошли разговоры, что до 35 рублей. С 1 февраля, скорее всего, поскольку перевозчикам необходимо будет время, чтобы перестроиться», — объяснил собеседник. В пресс-службе мэрии заявили, что не в курсе подобных обсуждений, поскольку это полномочия РЭК. Новость по теме Власти подтвердили удорожание проезда в Екатеринбурге Предыдущее повышение стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга было в феврале. Тогда стоимость одной поездки в автобусах, трамваях и троллейбусах увеличилась с 28 до 32 рублей (то есть как в метро). Чтобы сгладить эффект от реформы, власти ввели единый проездной на все виды транспорта. «Гортранс» изначально настаивал, что для поддержания инфраструктуры в нормальном состоянии необходима более серьезная индексации — до 48-50 рублей. В мэрии считают, что столько горожане платить не в состоянии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга может подняться не до 33 рублей, как планировалось изначально, а до 35. Об этом URA.RU рассказал источник в руководстве муниципального «Гортранса», знакомый с деталями спора чиновников. По его словам, изменения вступят в силу, скорее всего, с 1 февраля следующего года. О том, что проезд в транспорте подорожает, URA.RU сообщило в середине октября — по итогам совещания о долгах «Гортранса». Позднее изменения анонсировал вице-мэр по финансам Андрей Корюков, но не обозначил параметры индексации. Он утверждал, что заявка в Региональную энергетическую комиссию (РЭК) уже подана. Когда ее рассмотрят, неизвестно. «Изначально все думали, что стоимость проезда вырастет с 32 до 33 рублей (потому что раньше всегда, когда повышали, был именно рубль). Сейчас пошли разговоры, что до 35 рублей. С 1 февраля, скорее всего, поскольку перевозчикам необходимо будет время, чтобы перестроиться», — объяснил собеседник. В пресс-службе мэрии заявили, что не в курсе подобных обсуждений, поскольку это полномочия РЭК. Предыдущее повышение стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга было в феврале. Тогда стоимость одной поездки в автобусах, трамваях и троллейбусах увеличилась с 28 до 32 рублей (то есть как в метро). Чтобы сгладить эффект от реформы, власти ввели единый проездной на все виды транспорта. «Гортранс» изначально настаивал, что для поддержания инфраструктуры в нормальном состоянии необходима более серьезная индексации — до 48-50 рублей. В мэрии считают, что столько горожане платить не в состоянии.