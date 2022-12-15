Счетная палата ЯНАО нашла серьезные нарушения в растрате бюджетных денег

Муниципалитетам выделяли деньги без предоставления смет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В системе субсидирования расходов муниципалитетов ЯНАО счетная палата обнаружила нарушения — деньги на ремонт дороги в Лабытнанги выделялись на основании документа о затратах, без использования сметы, которая бы позволила определить размер средств, необходимых для работ. Об этом сообщается на сайте окружной счетной палаты.

«Объектами проверки являлись департамент транспорта и дорожного хозяйства, управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Лабытнанги, Дирекция по обеспечению деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Установлено несовершенство порядка предоставления субсидии на ремонт автомобильных дорог — расчет фактической потребности в субсидировании расходов муниципальных образований осуществляется на основании норматива финансовых затрат, в качестве исходных данных не используются сметные расчеты, отсутствие которых не позволяет определить вид работ и размер потребности в софинансировании», — говорится в сообщении.

В счетной палате также установили, что в проверяемых ведомствах отсутствует эффективная система внутреннего финансового контроля, что привело к неэффективному и неправомерному использованию бюджетных средств.

В адрес губернатора Дмитрия Артюхова и председателя заксобрания Сергея Ямкина счетная палата направила отчет по результатам проверки. В ведомства направлены представления для устранения нарушений.

В правительство ЯНАО и администрацию Лабытнанги агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что власти выделили региональному инновационно-инвестиционному фонду «Ямал» 133 миллиона на реконструкцию арт-резиденции «Полярис» в Салехарде. Этот фонд был замешан в скандальных делах.