Политолог Скурлатов: Лукашенко попросит два миллиарда у Путина для защиты от Европы

16 декабря 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 19 декабря Фото: Официальное интернет-представительство Президента России Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным получение от РФ средств для защиты от санкций. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился доктор политических наук, профессор, соучредитель Нацфонда развития регионов Игорь Скурлатов. «Лукашенко намерен выпросить у президента РФ два миллиарда долларов для защиты от санкций, введенных в результате СВО. Это будет главное темой, а Путин, скорее всего, пойдет на встречу, и в очередной раз российский бюджет поддержит своего соседа. Но в обмен за что? За то, что Белоруссия может дать право российским военным бесприпятственого прохода к границам Киева. Категорически против выступает Лукашенко, а также он против наносить удары с белорусской территории по Украине — это тоже будет темой», — сказал Игорь Скурлатов. Разговор двух президентов затронет спецоперацию и взаимодействие России и Белоруссии в экономическом плане, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. «Я думаю о формате встречи знают только два человека — президент РФ и Белоруссии. Наверное, они между собой договорятся. А то, что сегодня наболело, конечно, попадет в повестку дня — это проведение СВО, взаимодействие в экономической сфере и дальнейшая интеграция наших стран», — добавил собеседник URA.RU. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что события на Украине не станут главной темой встречи глав государств. «Я думаю, их разговор будет связан не только с СВО, но явно затронут эту тему. События на Украине происходят рядом, а Беларусь тоже задействована в этой ситуации», — отметил политолог. Встреча президента России Владимир Путин и президента Беларуси Александр Лукашенко состоится 19 декабря. Пресс-секретарь российского лидера сообщил, что главы стран обсудят международные проблемы и двухсторонние отношения. Сам Лукашенко подтвердил, что говорить будут о военно-политической ситуации вокруг государств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным получение от РФ средств для защиты от санкций. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился доктор политических наук, профессор, соучредитель Нацфонда развития регионов Игорь Скурлатов. «Лукашенко намерен выпросить у президента РФ два миллиарда долларов для защиты от санкций, введенных в результате СВО. Это будет главное темой, а Путин, скорее всего, пойдет на встречу, и в очередной раз российский бюджет поддержит своего соседа. Но в обмен за что? За то, что Белоруссия может дать право российским военным бесприпятственого прохода к границам Киева. Категорически против выступает Лукашенко, а также он против наносить удары с белорусской территории по Украине — это тоже будет темой», — сказал Игорь Скурлатов. Разговор двух президентов затронет спецоперацию и взаимодействие России и Белоруссии в экономическом плане, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. «Я думаю о формате встречи знают только два человека — президент РФ и Белоруссии. Наверное, они между собой договорятся. А то, что сегодня наболело, конечно, попадет в повестку дня — это проведение СВО, взаимодействие в экономической сфере и дальнейшая интеграция наших стран», — добавил собеседник URA.RU. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что события на Украине не станут главной темой встречи глав государств. «Я думаю, их разговор будет связан не только с СВО, но явно затронут эту тему. События на Украине происходят рядом, а Беларусь тоже задействована в этой ситуации», — отметил политолог. Встреча президента России Владимир Путин и президента Беларуси Александр Лукашенко состоится 19 декабря. Пресс-секретарь российского лидера сообщил, что главы стран обсудят международные проблемы и двухсторонние отношения. Сам Лукашенко подтвердил, что говорить будут о военно-политической ситуации вокруг государств.