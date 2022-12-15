Куйвашев выбрал нового директора «Областной газеты»

К исполнению обязанностей Антон Третьяков приступит 19 декабря Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Новым гендиректором свердловской «Областной газеты» назначен директор регионального департамента внутренней политики Антон Третьяков, перед этим его кандидатуру согласовал губернатор Евгений Куйвашев. О назначении URA.RU сообщили в департаменте информполитики (ДИП).

«Генеральным директором свердловской „Областной газеты“ назначен Антон Третьяков. Соответствующее решение принято учредителями общественно-политического издания», — говорится в сообщении ДИПа.

Третьяков возглавлял департамент внутренней политики с 2015 года, его называют человеком, близким к пиарщице Аксане Пановой и политтехнологу Ринату Хазееву — неформальным советникам Куйвашева. «Антон Третьяков представил учредителям „Областной газеты“ разработанную им концепцию развития издания. Его инициатива получила одобрение. По мнению руководства Свердловской области, опыт директора департамента внутренней политики позволит эффективнее решать современные задачи, стоящие перед региональным внутриполитическим и информационным блоком. Антон Третьяков приступит к исполнению обязанностей с 19 декабря», — добавили в ДИПе.

Собеседник в правительстве, объясняя кадровое решение, отметил управленческий опыт Третьякова. «Он глубоко погружен в региональную политическую повестку. В команде губернатора Третьяков давно свой человек, и его перевод на пост гендиректора только усилит связи между региональной властью и „Областной газетой“. Что, в конечном счете, на руку всем», — прокомментировал источник.

По другой версии, назначением Третьякова Куйвашев убивает сразу двух зайцев. Во-первых, усиливает издание, а во-вторых, снимает напряженность: известно, что на Третьякова, его менеджерский стиль жаловались главы многих городов. «Убирая Третьякова с поста куратора внутренней политики, губернатор дает сигнал главам: ваше мнение услышано и учтено», — добавил инсайдер.

Кто займет место Третьякова в департаменте — интрига. В резиденции обсуждаются разные фамилии — от мэра Волчанска Александра Вервейна, которому давно прочат переход в областную власть, до влиятельного вице-мэра Екатеринбурга по строительству Рустама Галямова. Впрочем, собеседник в горадминистрации утверждает, что подобных амбиций у чиновника нет.

Пост гендиректора «ОГ» стал вакантным 21 ноября. В тот день прежний руководитель Антон Стуликов ушел в отставку по собственному желанию, проработав в должности чуть меньше года. Руководство регионального департамента информполитики собирало срочное совещание, чтобы решить, кто может заменить Стуликова. Сходу выбрать преемника не удалось, поэтому в «Облгазете» назначили временного начальника — финансового директора Анастасию Межевых.