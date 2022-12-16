ЧВК «Вагнер» ищет в Кургане травматологов и хирургов на зарплату в 300 тысяч рублей

16 декабря 2022 в 19:04 Размер текста - 17 +

Врачей приглашают работать в госпиталях ЛНР и ДНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Частная военная компания «Вагнер» срочно ищет в Кургане травматологов и хирургов для работы в госпиталях Донбасса. В месяц обещают платить 300 тысяч рублей. Объявление о наборе врачей опубликовано в группе «ЧВК „Вагнер“ Курганская область» в соцсети «ВКонтакте». «В „Группу Вагнера“ требуются травматологи и хирурги для работы в полноценных госпиталях в тылу на территории ЛНР и ДНР. Срочный выезд. Заработная плата составляет 300 тысяч рублей в месяц», — говорится в объявлении. Врачам предлагается командировка от двух месяцев. Дополнительно оплачивается проживание, питание и дорога. Возраст кандидатов должен быть от 25 до 60 лет. Также требуется хорошая физическая форма, профильные навыки и сертификаты. Ранее URA.RU писало, что ЧВК «Вагнер» экстренно искал в Кургане медсестер для работы ближе к линии боевых действий. До этого в частную военную компанию набирали военных на зарплату в 240 тысяч рублей. Также для работы в зоне СВО приглашали водителей, стропальщиков и ремонтников. Специальная военная операция РФ на Украине была объявлена 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее главной целью является защита населения Донбасса от геноцида со стороны киевской власти и нацбатов.

Частная военная компания «Вагнер» срочно ищет в Кургане травматологов и хирургов для работы в госпиталях Донбасса. В месяц обещают платить 300 тысяч рублей. Объявление о наборе врачей опубликовано в группе «ЧВК „Вагнер“ Курганская область» в соцсети «ВКонтакте». «В „Группу Вагнера“ требуются травматологи и хирурги для работы в полноценных госпиталях в тылу на территории ЛНР и ДНР. Срочный выезд. Заработная плата составляет 300 тысяч рублей в месяц», — говорится в объявлении. Врачам предлагается командировка от двух месяцев. Дополнительно оплачивается проживание, питание и дорога. Возраст кандидатов должен быть от 25 до 60 лет. Также требуется хорошая физическая форма, профильные навыки и сертификаты. Ранее URA.RU писало, что ЧВК «Вагнер» экстренно искал в Кургане медсестер для работы ближе к линии боевых действий. До этого в частную военную компанию набирали военных на зарплату в 240 тысяч рублей. Также для работы в зоне СВО приглашали водителей, стропальщиков и ремонтников. Специальная военная операция РФ на Украине была объявлена 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее главной целью является защита населения Донбасса от геноцида со стороны киевской власти и нацбатов.