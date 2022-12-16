Глава ЦБ Набиуллина допустила повышение ключевой ставки из-за льготной ипотеки

16 декабря 2022 в 19:54 Размер текста - 17 +

Чем больше существует льготных программ, тем выше ключевая ставка, заявила Эльвира Набиуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU На повышение уровня ключевой ставки могут оказать влияние расходы на льготные ипотечные программы, но оно вряд ли будет серьезным. Такое заявление сделала председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. Новость по теме Льготная ипотека в 2023 году: новые условия, программы, как получить семьям с детьми «Дополнительные расходы по льготной ипотеке вряд ли окажут серьезное влияние на решение по ключевой ставке и на инфляцию, все-таки их размер небольшой относительно всех бюджетных параметров. Но мы будем принимать решения, учитывая объем льготных программ в целом, а не только по ипотеке», — заявила Эльвира Набиуллина в ответ на вопрос корреспондента URA.RU в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров. Глава Банка России отметила, что влияние льготных программ кредитования на совокупный спрос очевидно. «Чем больше этих программ, тем выше рыночная и ключевая ставки», — резюмировала она. Ранее президент России Владимир Путин продлил программу льготного кредитования. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что поручил Минфину перевести льготную ипотеку на новые условия к Новому году.

На повышение уровня ключевой ставки могут оказать влияние расходы на льготные ипотечные программы, но оно вряд ли будет серьезным. Такое заявление сделала председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. «Дополнительные расходы по льготной ипотеке вряд ли окажут серьезное влияние на решение по ключевой ставке и на инфляцию, все-таки их размер небольшой относительно всех бюджетных параметров. Но мы будем принимать решения, учитывая объем льготных программ в целом, а не только по ипотеке», — заявила Эльвира Набиуллина в ответ на вопрос корреспондента URA.RU в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров. Глава Банка России отметила, что влияние льготных программ кредитования на совокупный спрос очевидно. «Чем больше этих программ, тем выше рыночная и ключевая ставки», — резюмировала она. Ранее президент России Владимир Путин продлил программу льготного кредитования. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что поручил Минфину перевести льготную ипотеку на новые условия к Новому году.