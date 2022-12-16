16 декабря 2022

В Кремле ответили на сообщения о поручении Путина «ликвидировать» Зеленского

Песков: сообщения о «поручении» Путина ликвидировать Зеленского — чушь
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Дмитрий Песков. Москва, песков дмитрий
Песков назвал «чушью» информацию о поручении Путина «ликвидировать» Зеленского Фото:
новость из сюжета
Фейки о спецоперации России на Украине

Публикация в газете The Wall Street Journal о том, что в начале спецоперации на Украине президент России Владимир Путин якобы поручил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову ликвидировать главу Украины Владимира Зеленского, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это полная чушь», — заявил Песков журналистам. Его слова приводит ТАСС.

Летом украинские и западные СМИ намеренно распространяли фейки о состоянии российского лидера. В ответ на это Песков уточнял, что со здоровьем Путина все хорошо, а иностранные «информспецы» вбрасывают утки о самочувствии главы РФ. Издание The American Conservative утверждало, что распространение фейков о путине вредит США. По мнению авторов, дезинформация формирует у американской общественности ошибочное представление о российском президенте.

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Публикация в газете The Wall Street Journal о том, что в начале спецоперации на Украине президент России Владимир Путин якобы поручил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову ликвидировать главу Украины Владимира Зеленского, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это полная чушь», — заявил Песков журналистам. Его слова приводит ТАСС. Летом украинские и западные СМИ намеренно распространяли фейки о состоянии российского лидера. В ответ на это Песков уточнял, что со здоровьем Путина все хорошо, а иностранные «информспецы» вбрасывают утки о самочувствии главы РФ. Издание The American Conservative утверждало, что распространение фейков о путине вредит США. По мнению авторов, дезинформация формирует у американской общественности ошибочное представление о российском президенте.
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