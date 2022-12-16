В Кремле ответили на сообщения о поручении Путина «ликвидировать» Зеленского

Песков: сообщения о «поручении» Путина ликвидировать Зеленского — чушь

16 декабря 2022 в 23:23 Размер текста - 17 +

Песков назвал «чушью» информацию о поручении Путина «ликвидировать» Зеленского Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Публикация в газете The Wall Street Journal о том, что в начале спецоперации на Украине президент России Владимир Путин якобы поручил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову ликвидировать главу Украины Владимира Зеленского, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это полная чушь», — заявил Песков журналистам. Его слова приводит ТАСС. Летом украинские и западные СМИ намеренно распространяли фейки о состоянии российского лидера. В ответ на это Песков уточнял, что со здоровьем Путина все хорошо, а иностранные «информспецы» вбрасывают утки о самочувствии главы РФ. Издание The American Conservative утверждало, что распространение фейков о путине вредит США. По мнению авторов, дезинформация формирует у американской общественности ошибочное представление о российском президенте.

Публикация в газете The Wall Street Journal о том, что в начале спецоперации на Украине президент России Владимир Путин якобы поручил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову ликвидировать главу Украины Владимира Зеленского, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это полная чушь», — заявил Песков журналистам. Его слова приводит ТАСС. Летом украинские и западные СМИ намеренно распространяли фейки о состоянии российского лидера. В ответ на это Песков уточнял, что со здоровьем Путина все хорошо, а иностранные «информспецы» вбрасывают утки о самочувствии главы РФ. Издание The American Conservative утверждало, что распространение фейков о путине вредит США. По мнению авторов, дезинформация формирует у американской общественности ошибочное представление о российском президенте.