В США призвали СМИ прекратить ложь о Путине

TAC: распространение СМИ фейков о Путине вредит США

29 октября 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

По мнению редактора TAC, фейки о Путине приносят вред общественности США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фейки в СМИ о президенте России Владимире Путине, создающие ему отрицательный образ, приносят вред общественности США. Они формируют у нее ошибочное представление о российском президенте. Об этом пишет The American Conservative. «Распространение ложных историй о Путине вредит Америке, создавая у общественности ошибочное представление о важном геополитическом игроке», — считает старший редактор The American Conservative Хелен Эндрюс. По ее мнению, вред подобных действий журналистов также заключается в том, что если влиятельные круги США лояльно относятся к подобным лживым историям, то «сторона, о которой лгут, имеет основания сомневаться в соблюдении этого критерия диалога». В американском издании обратили внимание, что вокруг личности Путина строится множество лживых теорий заговора. Они связанны, в том числе с его отношениями с бывшими партнерами и конкурентами в его политической карьере. По мнению The American Conservative, ложная информация продолжает циркулировать в западных медиа бездоказательно.

