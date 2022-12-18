Курганские родители просят власти перевести школьников на дистант из-за гриппа и ОРВИ

По мнению некоторых родителей, сейчас самое время перейти на дистанционное обучение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Одна из жительниц Курганской области обратилась к главе региона с предложением, перевести детей на дистанционное обучение из-за вспышек заболеваемости гриппом и другими вирусными инфекциями. Женщина опубликовала просьбу в соцсети.

«Уважаемый Шумков Вадим Михайлович, пожалуйста, переведите детей на дистанционное обучение, хотя бы начальные классы. Ну нет у детей запасного здоровья. Приходишь на прием взять справку в школу и подхватываешь снова вирус. В классах болеют по 10-15 человек. И всем плевать на это», — написала Маргарита Иванова в группе «Курган — курганские.ру» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по комментариям, мнение жителей Курганской области разделились. Одни поддержали инициативу, другие сочли перевод на дистанционное обучение «не уместным».

«Мне, как маме первоклассника, он не нужен. У меня нет профильного образования и опыта, чтобы учить ребенка дома. Пусть ходит в школу и учится у учителей и педагогов», — высказала мнение Ксения Боровинских. «Лучше здоровый ребенок на дистанте, чем больной на уроками. Введите детям дистант!», — возразила Евгения Венедиктова.

URA.RU сообщало ранее, что решение о введении карантина принимают руководители образовательных организаций, если выявляют более 20% заболевших от общего числа учащихся. После этого обучение продолжается в дистанционном формате.

По данным на 16 декабря, в Курганской области не объявляли об эпидемии гриппа и ОРВИ. В регионе частично закрыто 80 школ, полностью — 9 учреждений. Также закрыты детские сады: 2 детсада — полностью и 37 — частично.