В России изменится система оплаты ЖКУ

«Известия»: жильцы смогут контролировать целевое использование их денег управляющими компаниями

19 декабря 2022 в 02:39 Размер текста - 17 +

Изменения позволят отслеживать расходы УК Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Плату граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) предложили переносить на специальные счета, вместо того чтобы сразу их отдавать в распоряжение управляющих компаний. Такое изменение должно повысить контроль за использованием средств жильцов квартир. Инициативу разработал фонд «Институт экономики города», ее поддерживают в Госдуме и могут внести на рассмотрение нижней палаты в 2023 году. «В России предложили изменить порядок сбора платы за жилищно-коммунальные услуги (текущий ремонт, вывоз мусора, мытье подъездов, водоснабжение, отопление и т. д.), в частности переводить ее не сразу управляющей компании (УК), а на специально созданные счета», — рассказала «Известиям» глава фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева. По ее словам, это предложение также передали и в комитет ГД по строительству и ЖКХ. Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуме рассказали об изменениях в сфере ЖКХ и других нововведениях, которые начнут действовать с 2023 года. Там отмечали, что с начала года цены на тарифы ЖКУ вырастут почти на 10%. Также россиян предупредили о риске начисления «несправедливых» долгов по ЖКХ.

Плату граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) предложили переносить на специальные счета, вместо того чтобы сразу их отдавать в распоряжение управляющих компаний. Такое изменение должно повысить контроль за использованием средств жильцов квартир. Инициативу разработал фонд «Институт экономики города», ее поддерживают в Госдуме и могут внести на рассмотрение нижней палаты в 2023 году. «В России предложили изменить порядок сбора платы за жилищно-коммунальные услуги (текущий ремонт, вывоз мусора, мытье подъездов, водоснабжение, отопление и т. д.), в частности переводить ее не сразу управляющей компании (УК), а на специально созданные счета», — рассказала «Известиям» глава фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева. По ее словам, это предложение также передали и в комитет ГД по строительству и ЖКХ. Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуме рассказали об изменениях в сфере ЖКХ и других нововведениях, которые начнут действовать с 2023 года. Там отмечали, что с начала года цены на тарифы ЖКУ вырастут почти на 10%. Также россиян предупредили о риске начисления «несправедливых» долгов по ЖКХ.