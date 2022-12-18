Российские авиакомпании вернут деньги за непоставленные из-за санкций Airbus

19 декабря 2022 в 04:52 Размер текста - 17 +

Контракт на поставку самолетов Airbus был заключен в 2015 году Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности «Ростех» хочет взыскать с Airbus порядка 200 млн долларов авансовых платежей, передают СМИ. Ранее российская госкорпорация выплатила указанную сумму производителю из Европы за поставку самолетов A350. Но техника так и не была получена из-за введенных против РФ санкций. «Размер аванса, который лизингодатель „Ростеха“ — „Авиакапитал Сервис“ (АКС) намерен истребовать с европейского производителя самолетов Airbus, составляет примерно 200 млн долларов. Речь идет о контрактах на поставку 17 дальнемагистральных широкофюзеляжных А350», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в госструктурах. Контракты, заключенные семь лет назад, так и не были реализованы. Ни один самолет заказчик не получил. Планировалось, что в конечном итоге их передадут в лизинг «Аэрофлоту». По данным издания, исковой документ был подан в Арбитражный суд Москвы 13 декабря. Стороны пока решили не разглашать сумму своих претензий. Предположительно, подобные иски могут подавать и другие авиакомпании, потерявшие свои деньги. О том, что авиакомпания «Уральские авиалинии» стала одной из главных жертв санкций Евросоюа, URA.RU писало ранее. Ограничения, введенные в феврале, полностью запретили поставки и лизинг самолетов для российских перевозчиков. Несмотря на санкционное давление иностранные авиакомпании смогли вдовое увеличить число перевозок пассажиров в РФ и из страны. Об этом говорилось в докладе Росавиации. Проблемы у всех отечественных перевозчиков начались на последней неделе февраля. Тогда президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине по защите мирного населения Донбасса. В ответ на этот шаг страны Запада ввели запрет на пересечение воздушного пространства российскими самолетами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Ростех» хочет взыскать с Airbus порядка 200 млн долларов авансовых платежей, передают СМИ. Ранее российская госкорпорация выплатила указанную сумму производителю из Европы за поставку самолетов A350. Но техника так и не была получена из-за введенных против РФ санкций. «Размер аванса, который лизингодатель „Ростеха“ — „Авиакапитал Сервис“ (АКС) намерен истребовать с европейского производителя самолетов Airbus, составляет примерно 200 млн долларов. Речь идет о контрактах на поставку 17 дальнемагистральных широкофюзеляжных А350», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в госструктурах. Контракты, заключенные семь лет назад, так и не были реализованы. Ни один самолет заказчик не получил. Планировалось, что в конечном итоге их передадут в лизинг «Аэрофлоту». По данным издания, исковой документ был подан в Арбитражный суд Москвы 13 декабря. Стороны пока решили не разглашать сумму своих претензий. Предположительно, подобные иски могут подавать и другие авиакомпании, потерявшие свои деньги. О том, что авиакомпания «Уральские авиалинии» стала одной из главных жертв санкций Евросоюа, URA.RU писало ранее. Ограничения, введенные в феврале, полностью запретили поставки и лизинг самолетов для российских перевозчиков. Несмотря на санкционное давление иностранные авиакомпании смогли вдовое увеличить число перевозок пассажиров в РФ и из страны. Об этом говорилось в докладе Росавиации. Проблемы у всех отечественных перевозчиков начались на последней неделе февраля. Тогда президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине по защите мирного населения Донбасса. В ответ на этот шаг страны Запада ввели запрет на пересечение воздушного пространства российскими самолетами.