Пермяки несколько часов не смогут улететь в Москву

В Перми рейс авиакомпании «Победа» до Москвы задержали на семь с половиной часов

19 декабря 2022 в 06:44 Размер текста - 17 +

Рейс до Москвы задержали на несколько часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми задержали рейс авиакомпании «Победа» до Москвы на семь с половиной часов. Такая информация появилась на сайте пермского аэропорта. «Пермь — Москва/ШРМ. Авиакомпания: Победа. Время по расписанию: 06:00, 19.12. Расчетное время: 13:50, 19.12», — указано на сайте. В чем причина задержки неизвестно. Корреспондент URA.RU направил авиаперевозчику запрос. Просьба разъяснить ситуацию была перенаправлена и в пресс-служба аэропорта Большое Савино. На момент публикации ответ не был получен. Днем ранее аэропорты Москвы столкнулись с задержкой и отменой более 50 авиаперелетов. Причиной послужила непогода. URA.RU уже писало, что рейс из Владикавказа до Перми задержали на 14 часов 12 декабря. Корреспонденты агентства сообщали также, что пассажиров самолета авиакомпании S7 рейса Пермь — Москва после приземления в аэропорту Домодедово полтора часа продержали на взлетной полосе. Обновлено в 7:23 В пресс-службе пермского аэропорта пояснили, что причина задержки рейса — позднее прибытие самолета из Сочи. На данный момент вылет рейса 6512 запланирован на 13:50 по местному времени. Рейс до Перми задерживается Скрин: сайт аэропорта Большое Савино

В Перми задержали рейс авиакомпании «Победа» до Москвы на семь с половиной часов. Такая информация появилась на сайте пермского аэропорта. «Пермь — Москва/ШРМ. Авиакомпания: Победа. Время по расписанию: 06:00, 19.12. Расчетное время: 13:50, 19.12», — указано на сайте. В чем причина задержки неизвестно. Корреспондент URA.RU направил авиаперевозчику запрос. Просьба разъяснить ситуацию была перенаправлена и в пресс-служба аэропорта Большое Савино. На момент публикации ответ не был получен. Днем ранее аэропорты Москвы столкнулись с задержкой и отменой более 50 авиаперелетов. Причиной послужила непогода. URA.RU уже писало, что рейс из Владикавказа до Перми задержали на 14 часов 12 декабря. Корреспонденты агентства сообщали также, что пассажиров самолета авиакомпании S7 рейса Пермь — Москва после приземления в аэропорту Домодедово полтора часа продержали на взлетной полосе. Обновлено в 7:23 В пресс-службе пермского аэропорта пояснили, что причина задержки рейса — позднее прибытие самолета из Сочи. На данный момент вылет рейса 6512 запланирован на 13:50 по местному времени.