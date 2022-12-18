18 декабря 2022
17 декабря 2022
16 декабря 2022

Пермяки несколько часов не смогут улететь в Москву

В Перми рейс авиакомпании «Победа» до Москвы задержали на семь с половиной часов
© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, воздушное судно, самолет на стоянке
Рейс до Москвы задержали на несколько часов Фото:

В Перми задержали рейс авиакомпании «Победа» до Москвы на семь с половиной часов. Такая информация появилась на сайте пермского аэропорта.

«Пермь — Москва/ШРМ. Авиакомпания: Победа. Время по расписанию: 06:00, 19.12. Расчетное время: 13:50, 19.12», — указано на сайте.

В чем причина задержки неизвестно. Корреспондент URA.RU направил авиаперевозчику запрос. Просьба разъяснить ситуацию была перенаправлена и в пресс-служба аэропорта Большое Савино. На момент публикации ответ не был получен.

Днем ранее аэропорты Москвы столкнулись с задержкой и отменой более 50 авиаперелетов. Причиной послужила непогода.

URA.RU уже писало, что рейс из Владикавказа до Перми задержали на 14 часов 12 декабря. Корреспонденты агентства сообщали также, что пассажиров самолета авиакомпании S7 рейса Пермь — Москва после приземления в аэропорту Домодедово полтора часа продержали на взлетной полосе.

Обновлено в 7:23

В пресс-службе пермского аэропорта пояснили, что причина задержки рейса — позднее прибытие самолета из Сочи. На данный момент вылет рейса 6512 запланирован на 13:50 по местному времени.

Рейс до Перми задерживается

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В Перми задержали рейс авиакомпании «Победа» до Москвы на семь с половиной часов. Такая информация появилась на сайте пермского аэропорта. «Пермь — Москва/ШРМ. Авиакомпания: Победа. Время по расписанию: 06:00, 19.12. Расчетное время: 13:50, 19.12», — указано на сайте. В чем причина задержки неизвестно. Корреспондент URA.RU направил авиаперевозчику запрос. Просьба разъяснить ситуацию была перенаправлена и в пресс-служба аэропорта Большое Савино. На момент публикации ответ не был получен. Днем ранее аэропорты Москвы столкнулись с задержкой и отменой более 50 авиаперелетов. Причиной послужила непогода. URA.RU уже писало, что рейс из Владикавказа до Перми задержали на 14 часов 12 декабря. Корреспонденты агентства сообщали также, что пассажиров самолета авиакомпании S7 рейса Пермь — Москва после приземления в аэропорту Домодедово полтора часа продержали на взлетной полосе. Обновлено в 7:23 В пресс-службе пермского аэропорта пояснили, что причина задержки рейса — позднее прибытие самолета из Сочи. На данный момент вылет рейса 6512 запланирован на 13:50 по местному времени.
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