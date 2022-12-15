Курганские перевозчики заплатят 15 млн рублей за работу на муниципальных маршрутах

В Кургане подвели итоги конкурсов на выполнение работ, связанных с перевозкой пассажиров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Вместо того, чтобы получить положенную субсидию, курганские перевозчики сами заплатят за маршруты или возьмут их почти бесплатно. Предполагалось, что местные транспортные компании — победители аукционов должны после проведения торгов по организации работы получить компенсацию от государства, которая изначально была заложена в общую стоимость контрактов.

«За пять лет (на такой срок заключают контакт — прим. URA.RU) перевозчики Кургана заплатят в муниципальный бюджет 15 121 439,93 рублей (сумма может меняться в пределах 10% в зависимости от пробега транспортных средств). Эти средства, по-видимому, будут включены в стоимость проезда», — указано в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

Согласно документам, опубликованным на портале «ЕИС Закупки», победители конкурсов на выполнение работ, связанных с осуществлением пассажирских перевозок (13 из 20), предложили отрицательную стоимость контрактов. Еще семь победителей получат от мэрии по 0,01 рубля.

В контрактах указано, что выручкой от продажи билетов перевозчики могут распоряжаться по своему усмотрению. Кроме того, они будут получать денежные компенсации за перевозку льготной категории граждан. Перевозки по новым маршрутам на территории должны запустить в начале января следующего года. По данным Союза транспортных организаций региона, на линию к тому времени выйдут 250 автобусов.

URA.RU писал ранее, что в зауральской столице перевозчикам, которые не участвуют в транспортной реформе, придется к ней присоединиться или закрыть свой бизнес, потому что их маршруты не будут приносить доход. Власти заявляли, что в 2023 году в городе появятся 40 новых автобусных маршрутов, которые постепенно заменят старые. Корреспонденты агентства сообщали также, что на полное обновление автопарка во время транспортной реформы перевозчикам придется потратить более 2,1 млрд рублей.