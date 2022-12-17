Bloomberg: США столкнулись с проблемой из-за Украины

Поставки оружия Киеву истощают собственные военные ресурсы США. Об этом пишут обозреватели Bloomberg Энтони Капачио и Кортни Макбрайд.
«США могут столкнуться с риском того, что их собственные запасы наземного оружия будут истощены, если они продолжат осуществлять поставки оружия Украине», — пишут авторы. Они предполагают, что Вашингтон может использовать оружие против Китая из-за ситуации с островом Тайвань. Также отмечается, что США могут выступать против Северной Кореи.
Ранее обозреватели Bloomberg уже писали, что активные поставки Киеву истощают ресурсы США. После начала спецоперации на Украине США и другие страны Запада поставляют вооружение Киеву, в частности, артиллерийские системы HIMARS. Президент США Джо Байден пообещал продолжать поставки вооружения на Украину, сообщает A42.Ru. Вашингтон также намерен передать Киеву ЗРК Patriot, передает ОТР.
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Поставки оружия Киеву истощают собственные военные ресурсы США. Об этом пишут обозреватели Bloomberg Энтони Капачио и Кортни Макбрайд. «США могут столкнуться с риском того, что их собственные запасы наземного оружия будут истощены, если они продолжат осуществлять поставки оружия Украине», — пишут авторы. Они предполагают, что Вашингтон может использовать оружие против Китая из-за ситуации с островом Тайвань. Также отмечается, что США могут выступать против Северной Кореи. Ранее обозреватели Bloomberg уже писали, что активные поставки Киеву истощают ресурсы США. После начала спецоперации на Украине США и другие страны Запада поставляют вооружение Киеву, в частности, артиллерийские системы HIMARS. Президент США Джо Байден пообещал продолжать поставки вооружения на Украину, сообщает A42.Ru. Вашингтон также намерен передать Киеву ЗРК Patriot, передает ОТР.