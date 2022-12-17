Bloomberg: США столкнулись с проблемой из-за Украины Bloomberg: США столкнулись с проблемой истощения ресурсов из-за поставок Киеву 17 декабря 2022 в 19:03 Размер текста - 17 + США истощают собственные ресурсы из-за активных поставок Украине после начала СВО, пишет Bloomberg Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки оружия Киеву истощают собственные военные ресурсы США. Об этом пишут обозреватели Bloomberg Энтони Капачио и Кортни Макбрайд. «США могут столкнуться с риском того, что их собственные запасы наземного оружия будут истощены, если они продолжат осуществлять поставки оружия Украине», — пишут авторы . Они предполагают, что Вашингтон может использовать оружие против Китая из-за ситуации с островом Тайвань. Также отмечается, что США могут выступать против Северной Кореи. Ранее обозреватели Bloomberg уже писали, что активные поставки Киеву истощают ресурсы США. После начала спецоперации на Украине США и другие страны Запада поставляют вооружение Киеву, в частности, артиллерийские системы HIMARS. Президент США Джо Байден пообещал продолжать поставки вооружения на Украину, сообщает A42.Ru. Вашингтон также намерен передать Киеву ЗРК Patriot, передает ОТР. Поставки оружия Киеву истощают собственные военные ресурсы США. Об этом пишут обозреватели Bloomberg Энтони Капачио и Кортни Макбрайд. «США могут столкнуться с риском того, что их собственные запасы наземного оружия будут истощены, если они продолжат осуществлять поставки оружия Украине», — пишут авторы. Они предполагают, что Вашингтон может использовать оружие против Китая из-за ситуации с островом Тайвань. Также отмечается, что США могут выступать против Северной Кореи. Ранее обозреватели Bloomberg уже писали, что активные поставки Киеву истощают ресурсы США. После начала спецоперации на Украине США и другие страны Запада поставляют вооружение Киеву, в частности, артиллерийские системы HIMARS. Президент США Джо Байден пообещал продолжать поставки вооружения на Украину, сообщает A42.Ru. Вашингтон также намерен передать Киеву ЗРК Patriot, передает ОТР. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям