В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Из-за гололеда пешеходов и водителей просят быть предельно осторожными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Штормовое предупреждение из-за опасных погодных условий объявлено в Тюменской области на 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«Штормовое предупреждение. 20 декабря на юге Тюменской области ночью снег и мокрый снег. В северных районах местами сильный снег, днем в отдельных районах отложение мокрого снега, гололед», — говорится в предупреждении, опубликованном на сайте управления МЧС региона.

Ведомство также предупреждает, что в области ожидается сильный порывистый ветер, до 16 метров в секунду. В течение дня похолодает, температура воздуха опустится до -18 градусов.

«Прогнозируемые явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно осторожными. По возможности, следует ограничить дальние поездки. Налипание мокрого снега на провода и деревья также может привести к аварийным ситуациям на системах энергоснабжения и связи», — сообщили URA.RU в МЧС региона.