Альфред Джафаров отправлен в СИЗО на два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задержанного в Челябинске бывшего участника телепроекта «Дом-2» Альфреда Джавадова 19 декабря отправили в СИЗО на два месяца за мошенничество и нападение на посетителей и сотрудников ресторанов. Заседание Центрального райсуда прошло в закрытом режиме. Однако до того, как из зала удалили прессу, стало понятно, что Джавадов не раскаивается, что терроризировал рестораны, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

Представители СМИ успели задать вопрос блогеру, зачем он терроризировал заведения общепита Челябинска. В ответ он заявил, что хорошего общепита в городе нет.

«Ходатайство следствия удовлетворить. Избрать Джавадову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — зачитала решение судья Елена Черненко.

По данным URA.RU, ранее Джавадов привлекался к административной ответственности за управление автомобилем без водительских прав. За 2022 год в адрес Джавадова поступило 60 сообщений, в которых указывалось, что он конфликтовал и оскорблял граждан, сотрудников магазинов и ресторанов.

Джавадова задержали на минувших выходных, 17 декабря в одной из его квартир в Челябинске. В отношении его возбуждено несколько уголовных дел: по ч.2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») и ч.2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Он прославился своими выходками в ресторанах и барах города. В ноябре он опубликовал видео, на котором брызнул посетителю ресторана в глаз из перцового баллончика.

На Джавадова написано уже несколько заявлений в полицию. В социальных сетях блогер писал, что имеет связи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Сразу же после задержания Джавадова представитель Кадырова в Челябинской области Арби Яхъяев опроверг все слова блогера, и назвал его обычным мошенником.

Джавадов попросил судью сделать заседание закрытым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По словам блогера, его поступки в ресторанах города были справедливыми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU