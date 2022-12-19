Стоимость аренды частного дома в Тюмени вырастет в пять раз

20 декабря 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Аренда дома на новогоднюю ночь обойдется тюменцам в пять раз дороже, чем обычно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Владельцы частных домов поднимут стоимость краткосрочной аренды на свою недвижимость в новогоднюю ночь в пять раз. Об этом URA.RU сообщили арендодатели загородной недвижимости в Тюмени. «В праздники стабильно повышаем цены на объекты примерно на 400-500%. Хорошие двухэтажные дома на 180-200 кв. м. в будние дни можно снять и за 20 тыс. рублей в сутки, а в праздничную ночь дешевле 100 тыс. рублей вряд ли найдете», — сообщили агентству арендодатели. Владельцы, сдающие дома в новогоднюю ночь, уверены, что высокая цена не испугает тюменцев, а спрос сохранится в любом случае. «Каждый год, несмотря на цену, дома разбирают за несколько недель до праздника. Высокие цены мало кого заботят», — делятся собственники. Ранее URA.RU сообщало, что цена на аренду загородной недвижимости будет повышена на период всех праздничных дней. Стоимость увеличится как минимум на 100%.

Владельцы частных домов поднимут стоимость краткосрочной аренды на свою недвижимость в новогоднюю ночь в пять раз. Об этом URA.RU сообщили арендодатели загородной недвижимости в Тюмени. «В праздники стабильно повышаем цены на объекты примерно на 400-500%. Хорошие двухэтажные дома на 180-200 кв. м. в будние дни можно снять и за 20 тыс. рублей в сутки, а в праздничную ночь дешевле 100 тыс. рублей вряд ли найдете», — сообщили агентству арендодатели. Владельцы, сдающие дома в новогоднюю ночь, уверены, что высокая цена не испугает тюменцев, а спрос сохранится в любом случае. «Каждый год, несмотря на цену, дома разбирают за несколько недель до праздника. Высокие цены мало кого заботят», — делятся собственники. Ранее URA.RU сообщало, что цена на аренду загородной недвижимости будет повышена на период всех праздничных дней. Стоимость увеличится как минимум на 100%.