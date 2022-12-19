Из тюменского ячменя будут варить пиво в Казахстане

Пивоваренный ячмень из Ишимского района Тюменской области отправился на экспорт в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Перед отправкой зерно прошло проверку в лаборатории.
«Зерно уже досмотрено и отправилось в Казахстан. Партия прошла необходимые испытания и получила фитосанитарный сертификат», — рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора
В ведомстве добавили, что это уже не первая отправка ячменя за рубеж. В 2022 году в Казахстан, Монголию, Киргизию и Латвию экспортировали более 7,7 тыс. тонн тюменского зерна и 928 тыс. тонн продуктов его переработки. В свою очередь эти страны поставляют в Тюменскую область свои товары, в том числе овощи, фрукты, чай, кондитерские изделия.
Ранее URA.RU рассказало о том, что к экспорту из Тюменской области не допустили 135 тонн зерна. Товар без документов пытались отправить в Ирак. Пристальное внимание госструктур к передвижению российского зерна вызвано угрозой продовольственного кризиса. Эта угроза возникла из-за санкций Европы и США, введенными против России на фоне спецоперации РФ на Украине.
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Пивоваренный ячмень из Ишимского района Тюменской области отправился на экспорт в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Перед отправкой зерно прошло проверку в лаборатории. «Зерно уже досмотрено и отправилось в Казахстан. Партия прошла необходимые испытания и получила фитосанитарный сертификат», — рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора В ведомстве добавили, что это уже не первая отправка ячменя за рубеж. В 2022 году в Казахстан, Монголию, Киргизию и Латвию экспортировали более 7,7 тыс. тонн тюменского зерна и 928 тыс. тонн продуктов его переработки. В свою очередь эти страны поставляют в Тюменскую область свои товары, в том числе овощи, фрукты, чай, кондитерские изделия. Ранее URA.RU рассказало о том, что к экспорту из Тюменской области не допустили 135 тонн зерна. Товар без документов пытались отправить в Ирак. Пристальное внимание госструктур к передвижению российского зерна вызвано угрозой продовольственного кризиса. Эта угроза возникла из-за санкций Европы и США, введенными против России на фоне спецоперации РФ на Украине.