На курганском оборонном заводе сотрудники будут работать в выходные дни

20 декабря 2022 в 13:21 Размер текста - 17 +

В 2023 году на КМЗ все субботы будут рабочими Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Курганском машиностроительном заводе (КМЗ), который занимается выполнением гособоронзаказа, со следующего года сотрудники будут работать по всем субботам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили несколько источников из числа работников КМЗ. «С 2023 года из-за гособоронзаказа будем работать по графику 6/1. Все субботы будут рабочими. Это касается тех, кто работает в особом режиме», — рассказал инсайдер. Другой источник подтвердил данную информацию и сослался на то, что уже вышел соответствующий приказ. URA.RU направило запрос в ПАО «Курганмашзавод». В пресс-службе оборонного предприятия данную информацию подтвердили. «Для выполнения гособоронзаказа „Курганмашзавод“ в 2023 году продолжит работать в особом режиме. Для сотрудников, занятых на основном производстве, останется прежний график — пять дней в неделю по 12 часов. Все субботы будут рабочими по 8 часов. Такой режим труда для производственных подразделений сохранится до особого распоряжения по предприятию», — сообщили на КМЗ. Ранее стало известно, что курганский оборонный завод перешел на круглосуточный режим работы ради выполнения гособоронзаказа. Также сообщалось, что после визита на КМЗ зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, на заводе ввели пять рабочих дней по субботам. До этого на «Курганмашзаводе» из-за госзаказа вводился многосменный режим работы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Курганском машиностроительном заводе (КМЗ), который занимается выполнением гособоронзаказа, со следующего года сотрудники будут работать по всем субботам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили несколько источников из числа работников КМЗ. «С 2023 года из-за гособоронзаказа будем работать по графику 6/1. Все субботы будут рабочими. Это касается тех, кто работает в особом режиме», — рассказал инсайдер. Другой источник подтвердил данную информацию и сослался на то, что уже вышел соответствующий приказ. URA.RU направило запрос в ПАО «Курганмашзавод». В пресс-службе оборонного предприятия данную информацию подтвердили. «Для выполнения гособоронзаказа „Курганмашзавод“ в 2023 году продолжит работать в особом режиме. Для сотрудников, занятых на основном производстве, останется прежний график — пять дней в неделю по 12 часов. Все субботы будут рабочими по 8 часов. Такой режим труда для производственных подразделений сохранится до особого распоряжения по предприятию», — сообщили на КМЗ. Ранее стало известно, что курганский оборонный завод перешел на круглосуточный режим работы ради выполнения гособоронзаказа. Также сообщалось, что после визита на КМЗ зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, на заводе ввели пять рабочих дней по субботам. До этого на «Курганмашзаводе» из-за госзаказа вводился многосменный режим работы.