Работникам курганского оборонного завода отменили отпуска на 2023 год

Сотрудники КМЗ останутся без отпусков в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудникам «Курганмашзавода» из-за гособоронзаказа отменили отпуска на 2023 год. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из числа работников КМЗ.

«На КМЗ работникам отменили отпуска. И так особо никто их не видел из-за гособоронзаказа, а сейчас целый год вообще не увидим. Все планы порушились у людей. Ни на море поехать, ни в горы, никуда», — рассказал источник.

URA.RU направило запрос в ПАО «Курганмашзавод», чтобы получить комментарий. В пресс-службе оборонного предприятия данную информацию подтвердили. «Отпуска на 2023 год будут перенесены на календарный период 2024—2025 гг». Данное решение связано с выполнением гособоронзаказа.

Ранее сообщалось, что сотрудникам курганского оборонного завода придется работать в выходные дни. Согласно приказу, все субботы в 2023 году будут рабочими. До этого такой режим работы вводили после приезда зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Тогда было введено дополнительно пять рабочих дней по субботам. Также URA.RU писало о том, что «Курганмашзавод» перешел на круглосуточный режим работы ради выполнения госзаказа.