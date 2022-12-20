Политолог Орлов: Моор заручился поддержкой Москвы перед губернаторскими выборами

20 декабря 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Александра Моора поддерживает, в частности, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Глава Тюменской области Александр Моор заручился поддержкой Москвы перед губернаторскими выборами 2023 года. Об в своем telegram-канале написал гендиректор федерального Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. По мнению эксперта, о поддержке свидетельствует соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, подписанное Моором и мэром столицы Сергеем Собяниным 16 декабря. «Эксперты отмечают, что Александру Моору удалось сохранить позитивные тренды, которые отмечались в Тюменской области еще при Собянине (возглавлял тюменский региона с 2001 по 2005 годы — прим. ред.). Это серьезный фактор поддержки кандидатуры Моора на выборах губернатора Тюменской области. Новое соглашение имплицитно подчеркивает, что Тюменская область и ее управленческая команда пользуются поддержкой Москвы», — отметил Орлов. По словам политолога, поддержку Моору оказывает и глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, в прошлом — ректор Тюменского госуниверситета. «Поддержка Минобрнауки обеспечила возможность строительства в Тюменской области межвузовского кампуса. Заявка Тюменской области была в числе девяти, одобренных министерством. Реализацию проекта кампуса и продвижение самой идеи его строительства можно рассматривать как фактор дополнительной консолидации субъектов «тюменской матрешки», — считает он. Орлов подчеркивает, что не смотря на то, что выборы губернатора Тюменской области пройдут еще и на территории ХМАО и ЯНАО, Моор не столкнется со сложностями. «[Большая]Тюменская область в электоральном смысле достаточно однородна, а возможное противостояние региональных элит в контексте выборов маловероятно», — написал эксперт. Выборы тюменского губернатора намечены на сентябрь 2023 года. При этом Моор пока не заявил об участии в кампании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Тюменской области Александр Моор заручился поддержкой Москвы перед губернаторскими выборами 2023 года. Об в своем telegram-канале написал гендиректор федерального Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. По мнению эксперта, о поддержке свидетельствует соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, подписанное Моором и мэром столицы Сергеем Собяниным 16 декабря. «Эксперты отмечают, что Александру Моору удалось сохранить позитивные тренды, которые отмечались в Тюменской области еще при Собянине (возглавлял тюменский региона с 2001 по 2005 годы — прим. ред.). Это серьезный фактор поддержки кандидатуры Моора на выборах губернатора Тюменской области. Новое соглашение имплицитно подчеркивает, что Тюменская область и ее управленческая команда пользуются поддержкой Москвы», — отметил Орлов. По словам политолога, поддержку Моору оказывает и глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, в прошлом — ректор Тюменского госуниверситета. «Поддержка Минобрнауки обеспечила возможность строительства в Тюменской области межвузовского кампуса. Заявка Тюменской области была в числе девяти, одобренных министерством. Реализацию проекта кампуса и продвижение самой идеи его строительства можно рассматривать как фактор дополнительной консолидации субъектов «тюменской матрешки», — считает он. Орлов подчеркивает, что не смотря на то, что выборы губернатора Тюменской области пройдут еще и на территории ХМАО и ЯНАО, Моор не столкнется со сложностями. «[Большая]Тюменская область в электоральном смысле достаточно однородна, а возможное противостояние региональных элит в контексте выборов маловероятно», — написал эксперт. Выборы тюменского губернатора намечены на сентябрь 2023 года. При этом Моор пока не заявил об участии в кампании.