Пушилин сообщил Путину о критической ситуации с водой в ДНР

21 декабря 2022 в 01:10 Размер текста - 17 +

Пушилин рассказал Путину о главной проблеме в республике Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Водоснабжение сегодня является одной из ключевых проблем в Донецкой народной республике (ДНР), где в крупные города вода подается на несколько часов раз в три дня. Об этом доложил врио главы ДНР Денис Пушилин президенту России Владимиру Путину «Мы предприняли очень много шагов совместно с профильными ведомствами, министерствами РФ, то есть построили из резервных водохранилищ уже ряд водоводов. Но и это позволило лишь закрыть частично потребности воды, то есть сейчас в крупных городах — Донецк, Горловка, Макеевка — вода подается раз в три дня на два часа», — заявил Пушилин на встрече с главой государства, трансляция которой велась в эфире телеканала «Россия-24». Врио главы ДНР также поблагодарил Путина за поддержку инициативы по строительству нового водопровода из реки Дон. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса. Ранее в Кремле подтвердили поездку Путина в зону проведения спецоперации, об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кроме того, глава государства озвучил ключевую задачу ВС РФ в Луганской народной республике.

Водоснабжение сегодня является одной из ключевых проблем в Донецкой народной республике (ДНР), где в крупные города вода подается на несколько часов раз в три дня. Об этом доложил врио главы ДНР Денис Пушилин президенту России Владимиру Путину «Мы предприняли очень много шагов совместно с профильными ведомствами, министерствами РФ, то есть построили из резервных водохранилищ уже ряд водоводов. Но и это позволило лишь закрыть частично потребности воды, то есть сейчас в крупных городах — Донецк, Горловка, Макеевка — вода подается раз в три дня на два часа», — заявил Пушилин на встрече с главой государства, трансляция которой велась в эфире телеканала «Россия-24». Врио главы ДНР также поблагодарил Путина за поддержку инициативы по строительству нового водопровода из реки Дон. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса. Ранее в Кремле подтвердили поездку Путина в зону проведения спецоперации, об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кроме того, глава государства озвучил ключевую задачу ВС РФ в Луганской народной республике.