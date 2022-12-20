Макрон поставил ультиматум Европе по гарантиям безопасности для РФ

Макрон: отказ Европы дать гарантии безопасности для РФ приведет к полномасштабной войне

21 декабря 2022 в 04:22 Размер текста - 17 +

Макрон осудил политиков, отказывающихся от переговоров с РФ Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Те люди, что не согласны с предложением предоставить гарантии безопасности для России, предлагают полномасштабную войну. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Пусть каждый, кто упрекает меня в том, что я рассуждаю на такую тему (о гарантиях безопасности для РФ — прим. URA.RU), объяснит мне, что он предлагает. Люди, которые отказываются готовиться и работать над этим (мирными переговорами, — прим. URA.RU), предлагают полномасштабную войну. Это затронет весь континент», — заявил Макрон в интервью телеканалу TF1. По мнению французского лидера, роль Франции в конфликте заключается в том, чтобы подготовить переговоры для мирных решений. Ранее президент Франции призвал западных политиков к переговорам с Россией. Он заявил, что будущая архитектура европейской безопасности должна дать гарантии РФ. Кроме того, Макрон назвал единственный способ разрешить конфликт на Украине. По мнению французского лидера, необходимо постоянно поддерживать контакт с президентом России Владимиром Путиным. Канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал подобную идею, после чего читатели немецкого издания Focus подвергли критике его умственные способности.

Те люди, что не согласны с предложением предоставить гарантии безопасности для России, предлагают полномасштабную войну. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Пусть каждый, кто упрекает меня в том, что я рассуждаю на такую тему (о гарантиях безопасности для РФ — прим. URA.RU), объяснит мне, что он предлагает. Люди, которые отказываются готовиться и работать над этим (мирными переговорами, — прим. URA.RU), предлагают полномасштабную войну. Это затронет весь континент», — заявил Макрон в интервью телеканалу TF1. По мнению французского лидера, роль Франции в конфликте заключается в том, чтобы подготовить переговоры для мирных решений. Ранее президент Франции призвал западных политиков к переговорам с Россией. Он заявил, что будущая архитектура европейской безопасности должна дать гарантии РФ. Кроме того, Макрон назвал единственный способ разрешить конфликт на Украине. По мнению французского лидера, необходимо постоянно поддерживать контакт с президентом России Владимиром Путиным. Канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал подобную идею, после чего читатели немецкого издания Focus подвергли критике его умственные способности.