20 декабря 2022

Макрон поставил ультиматум Европе по гарантиям безопасности для РФ

Макрон: отказ Европы дать гарантии безопасности для РФ приведет к полномасштабной войне
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, макрон эммануэль
Макрон осудил политиков, отказывающихся от переговоров с РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Те люди, что не согласны с предложением предоставить гарантии безопасности для России, предлагают полномасштабную войну. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Пусть каждый, кто упрекает меня в том, что я рассуждаю на такую тему (о гарантиях безопасности для РФ — прим. URA.RU), объяснит мне, что он предлагает. Люди, которые отказываются готовиться и работать над этим (мирными переговорами, — прим. URA.RU), предлагают полномасштабную войну. Это затронет весь континент», — заявил Макрон в интервью телеканалу TF1. По мнению французского лидера, роль Франции в конфликте заключается в том, чтобы подготовить переговоры для мирных решений.

Ранее президент Франции призвал западных политиков к переговорам с Россией. Он заявил, что будущая архитектура европейской безопасности должна дать гарантии РФ. Кроме того, Макрон назвал единственный способ разрешить конфликт на Украине. По мнению французского лидера, необходимо постоянно поддерживать контакт с президентом России Владимиром Путиным. Канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал подобную идею, после чего читатели немецкого издания Focus подвергли критике его умственные способности.

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Те люди, что не согласны с предложением предоставить гарантии безопасности для России, предлагают полномасштабную войну. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Пусть каждый, кто упрекает меня в том, что я рассуждаю на такую тему (о гарантиях безопасности для РФ — прим. URA.RU), объяснит мне, что он предлагает. Люди, которые отказываются готовиться и работать над этим (мирными переговорами, — прим. URA.RU), предлагают полномасштабную войну. Это затронет весь континент», — заявил Макрон в интервью телеканалу TF1. По мнению французского лидера, роль Франции в конфликте заключается в том, чтобы подготовить переговоры для мирных решений. Ранее президент Франции призвал западных политиков к переговорам с Россией. Он заявил, что будущая архитектура европейской безопасности должна дать гарантии РФ. Кроме того, Макрон назвал единственный способ разрешить конфликт на Украине. По мнению французского лидера, необходимо постоянно поддерживать контакт с президентом России Владимиром Путиным. Канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал подобную идею, после чего читатели немецкого издания Focus подвергли критике его умственные способности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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