Бывший пермский вице-премьер просит смягчить наказание в суде

Лопаева также нуждается в стоматологическом обследовании Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Адвокаты бывшего вице-премьера Пермского края Елены Лопаевой просят смягчить ей наказание. Ранее чиновницу по решению суда оставили под домашним арестом до конца года.

«Защитники Елены Лопаевой просят смягчить ей меру пресечения в связи с тем, что у нее есть несовершеннолетний ребенок и престарелая мать, для которой госпожа Лопаева является единственным опекуном», — сообщается в telegram-канале «Коммерсантъ-Прикамье». Также адвокаты убеждают, что Лопаева нуждается в обследовании и протезировании зубов.

Чиновницу задержали в конце января в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Лопаеву подозревают в хищении более 50 млн рублей из благотворительного фонда «Содействие — XXI век». Сначала обвиняемую отправили в СИЗО, после перевели под домашний арест.