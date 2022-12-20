20 декабря 2022

Бывший пермский вице-премьер просит смягчить наказание в суде

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Открытое заседание правительства. Пермь, лопаева елена
Лопаева также нуждается в стоматологическом обследовании Фото:

Адвокаты бывшего вице-премьера Пермского края Елены Лопаевой просят смягчить ей наказание. Ранее чиновницу по решению суда оставили под домашним арестом до конца года.

«Защитники Елены Лопаевой просят смягчить ей меру пресечения в связи с тем, что у нее есть несовершеннолетний ребенок и престарелая мать, для которой госпожа Лопаева является единственным опекуном», — сообщается в telegram-канале «Коммерсантъ-Прикамье». Также адвокаты убеждают, что Лопаева нуждается в обследовании и протезировании зубов.

Чиновницу задержали в конце января в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Лопаеву подозревают в хищении более 50 млн рублей из благотворительного фонда «Содействие — XXI век». Сначала обвиняемую отправили в СИЗО, после перевели под домашний арест.

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Адвокаты бывшего вице-премьера Пермского края Елены Лопаевой просят смягчить ей наказание. Ранее чиновницу по решению суда оставили под домашним арестом до конца года. «Защитники Елены Лопаевой просят смягчить ей меру пресечения в связи с тем, что у нее есть несовершеннолетний ребенок и престарелая мать, для которой госпожа Лопаева является единственным опекуном», — сообщается в telegram-канале «Коммерсантъ-Прикамье». Также адвокаты убеждают, что Лопаева нуждается в обследовании и протезировании зубов. Чиновницу задержали в конце января в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Лопаеву подозревают в хищении более 50 млн рублей из благотворительного фонда «Содействие — XXI век». Сначала обвиняемую отправили в СИЗО, после перевели под домашний арест.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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