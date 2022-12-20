20 декабря 2022

Бывший пермский вице-премьер Лопаева признала вину

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Лопаева признала вину в служебной халатности Фото:

Бывший вице-премьер Пермского края Елена Лопаева признала свою вину в служебной халатности по делу о хищении 50 млн рублей из благотворительного фонда. Ее защитники заявили, что явку с повинной экс-чиновница написала еще в начале декабря.

«8 декабря Елена Лопаева явилась с повинной и признает вину в служебной халатности», — сообщает telegram-канал Properm. Ранее адвокаты обвиняемой попросили смягчить ей меру пресечения.

Лопаева была задержана в начале 2022 года. Ей предъявили обвинение мошенничестве и хищении 50 млн рублей из фонда «Содействие — XXI век». Летом обвиняемую перевели из СИЗО под домашний арест.

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Бывший вице-премьер Пермского края Елена Лопаева признала свою вину в служебной халатности по делу о хищении 50 млн рублей из благотворительного фонда. Ее защитники заявили, что явку с повинной экс-чиновница написала еще в начале декабря. «8 декабря Елена Лопаева явилась с повинной и признает вину в служебной халатности», — сообщает telegram-канал Properm. Ранее адвокаты обвиняемой попросили смягчить ей меру пресечения. Лопаева была задержана в начале 2022 года. Ей предъявили обвинение мошенничестве и хищении 50 млн рублей из фонда «Содействие — XXI век». Летом обвиняемую перевели из СИЗО под домашний арест.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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