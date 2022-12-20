Бывший пермский вице-премьер Лопаева признала вину

Лопаева признала вину в служебной халатности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший вице-премьер Пермского края Елена Лопаева признала свою вину в служебной халатности по делу о хищении 50 млн рублей из благотворительного фонда. Ее защитники заявили, что явку с повинной экс-чиновница написала еще в начале декабря.

«8 декабря Елена Лопаева явилась с повинной и признает вину в служебной халатности», — сообщает telegram-канал Properm. Ранее адвокаты обвиняемой попросили смягчить ей меру пресечения.

Лопаева была задержана в начале 2022 года. Ей предъявили обвинение мошенничестве и хищении 50 млн рублей из фонда «Содействие — XXI век». Летом обвиняемую перевели из СИЗО под домашний арест.