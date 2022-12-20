Строитель из ЯНАО рассказал, во сколько собственникам обойдется ремонт в квартире

Жителям ЯНАО ремонт двухкомнатной квартиры будет стоить от 150 тысяч рублей

За косметический ремонт жителям ЯНАО нужно заплатить от 150000 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За ремонт двухкомнатной квартиры жителям ЯНАО придется заплатить от 150 тысяч рублей. Как рассказал URA.RU строитель из Ноябрьска Муминджан Рузиев, в стоимость входит исключительно работа мастера.

«Стоимость ремонта зависит от проекта дома. К примеру, дизайнерский ремонт двухкомнатной квартиры 46 метров квадратных будет стоить 250-300 тысяч рублей. Это только за работу, материалы приобретаются отдельно. Если просто косметический ремонт, то от 150 тысяч рублей за работу мастера», — рассказал Рузиев.

Он отметил, что материалы за последние 20 лет подорожали на 35%. «С 2002 года материалы подорожали на 35%. Средняя стоимость рулона обоев 2000 рублей, линолеум примерно 550 рублей за квадратный метр. Дороже всего стоит работа с дизайнерским, дорогим материалом», — прокомментировал Рузиев.

Собеседник агентства отметил, что за ремонт санузла жителям Ямала придется заплатить в среднем 120 тысяч рублей. Материалы из среднего сегмента обойдутся до 250 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ямала чаще рассматривают покупку вторичного жилья. Это обусловлено отсутствием затрат на проведение ремонта, при этом жилье можно сразу сдать в аренду.