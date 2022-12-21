Байден заявил о схожести взглядов с Зеленским

Байден подчеркнул схожесть видения с Зеленским ситуации по Украине

22 декабря 2022 в 07:36 Размер текста - 17 +

Джо Байден заявил, что не желает продолжения конфликта на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон и Киев имеют схожие взгляды на ситуацию на Украине. Обе страны хотят, чтобы конфликт подошел к концу. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Я думаю, что мы разделяем одно и то же видение. Мы оба хотим, чтобы этот конфликт закончилась», — уточнил американский глава в ходе конференции с участием президента Украины Владимира Зеленского. Его слова приводит ТАСС. Байден также отметил, что ситуация на Украине может завершиться при условии, что Вашингтон будет помогать Владимиру Зеленскому в борьбе с РФ. Тогда, считает глава США, Зеленский сможет добиться успехов в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Но американский лидер уточняет, что это произойдет только в случае успехов украинской стороны на поле боя. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву с самого начала спецоперации на территории Украины. Зеленский в настоящий посетил США, где встретился с Байденом. В ходе конференции украинский глава подчеркнул, что компромиссов в переговорах с Россией не будет. В то же время американский президент отметил, что Зеленский готов к миру, пишет Life . Также в ходе разговора Зеленский намекнул США на необходимость дать Украине танки и самолеты, передает телеканал 360.

Вашингтон и Киев имеют схожие взгляды на ситуацию на Украине. Обе страны хотят, чтобы конфликт подошел к концу. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Я думаю, что мы разделяем одно и то же видение. Мы оба хотим, чтобы этот конфликт закончилась», — уточнил американский глава в ходе конференции с участием президента Украины Владимира Зеленского. Его слова приводит ТАСС. Байден также отметил, что ситуация на Украине может завершиться при условии, что Вашингтон будет помогать Владимиру Зеленскому в борьбе с РФ. Тогда, считает глава США, Зеленский сможет добиться успехов в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Но американский лидер уточняет, что это произойдет только в случае успехов украинской стороны на поле боя. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву с самого начала спецоперации на территории Украины. Зеленский в настоящий посетил США, где встретился с Байденом. В ходе конференции украинский глава подчеркнул, что компромиссов в переговорах с Россией не будет. В то же время американский президент отметил, что Зеленский готов к миру, пишет Life. Также в ходе разговора Зеленский намекнул США на необходимость дать Украине танки и самолеты, передает телеканал 360.