21 декабря 2022

Байден заявил о схожести взглядов с Зеленским

Байден подчеркнул схожесть видения с Зеленским ситуации по Украине
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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Джо Байден заявил, что не желает продолжения конфликта на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон и Киев имеют схожие взгляды на ситуацию на Украине. Обе страны хотят, чтобы конфликт подошел к концу. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Я думаю, что мы разделяем одно и то же видение. Мы оба хотим, чтобы этот конфликт закончилась», — уточнил американский глава в ходе конференции с участием президента Украины Владимира Зеленского. Его слова приводит ТАСС.

Байден также отметил, что ситуация на Украине может завершиться при условии, что Вашингтон будет помогать Владимиру Зеленскому в борьбе с РФ. Тогда, считает глава США, Зеленский сможет добиться успехов в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Но американский лидер уточняет, что это произойдет только в случае успехов украинской стороны на поле боя.

США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву с самого начала спецоперации на территории Украины. Зеленский в настоящий посетил США, где встретился с Байденом. В ходе конференции украинский глава подчеркнул, что компромиссов в переговорах с Россией не будет. В то же время американский президент отметил, что Зеленский готов к миру, пишет Life. Также в ходе разговора Зеленский намекнул США на необходимость дать Украине танки и самолеты, передает телеканал 360.

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Вашингтон и Киев имеют схожие взгляды на ситуацию на Украине. Обе страны хотят, чтобы конфликт подошел к концу. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Я думаю, что мы разделяем одно и то же видение. Мы оба хотим, чтобы этот конфликт закончилась», — уточнил американский глава в ходе конференции с участием президента Украины Владимира Зеленского. Его слова приводит ТАСС. Байден также отметил, что ситуация на Украине может завершиться при условии, что Вашингтон будет помогать Владимиру Зеленскому в борьбе с РФ. Тогда, считает глава США, Зеленский сможет добиться успехов в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Но американский лидер уточняет, что это произойдет только в случае успехов украинской стороны на поле боя. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву с самого начала спецоперации на территории Украины. Зеленский в настоящий посетил США, где встретился с Байденом. В ходе конференции украинский глава подчеркнул, что компромиссов в переговорах с Россией не будет. В то же время американский президент отметил, что Зеленский готов к миру, пишет Life. Также в ходе разговора Зеленский намекнул США на необходимость дать Украине танки и самолеты, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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