21 декабря 2022

Зеленский исключил компромиссы в переговорах с Путиным

Президент Украины Зеленский исключил компромиссы в территории в рамках «справедливого мира» с РФ
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский заявил, что не знает, как выглядит «справедливый мир» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Украины исключают всяческие компромиссы с Россией в вопросах территории и суверенитета. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидером США Джо Байденом.

«Справедливый мир? Я не знаю. Я не знаю, что такое справедливый мир. Это очень философское описание», — сказал он на совместной пресс-конференции в Белом доме, трансляцию которой вел Youtube-канал ABC News. Он отметил, что для каждого справедливый мир выглядит по-разному. «Для меня, как для как президента, справедливый мир означает недопустимость компромиссов в отношении суверенитета, свободы и территориальной целостности моей страны», — высказался он.

На пресс-конференции Джо Байден также заверил, что Зеленский готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. В ответ на его фразу глава Украины кивнул.

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Власти Украины исключают всяческие компромиссы с Россией в вопросах территории и суверенитета. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидером США Джо Байденом. «Справедливый мир? Я не знаю. Я не знаю, что такое справедливый мир. Это очень философское описание», — сказал он на совместной пресс-конференции в Белом доме, трансляцию которой вел Youtube-канал ABC News. Он отметил, что для каждого справедливый мир выглядит по-разному. «Для меня, как для как президента, справедливый мир означает недопустимость компромиссов в отношении суверенитета, свободы и территориальной целостности моей страны», — высказался он. На пресс-конференции Джо Байден также заверил, что Зеленский готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. В ответ на его фразу глава Украины кивнул.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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