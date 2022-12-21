Зеленский исключил компромиссы в переговорах с Путиным

Власти Украины исключают всяческие компромиссы с Россией в вопросах территории и суверенитета. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидером США Джо Байденом.
«Справедливый мир? Я не знаю. Я не знаю, что такое справедливый мир. Это очень философское описание», — сказал он на совместной пресс-конференции в Белом доме, трансляцию которой вел Youtube-канал ABC News. Он отметил, что для каждого справедливый мир выглядит по-разному. «Для меня, как для как президента, справедливый мир означает недопустимость компромиссов в отношении суверенитета, свободы и территориальной целостности моей страны», — высказался он.
На пресс-конференции Джо Байден также заверил, что Зеленский готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. В ответ на его фразу глава Украины кивнул.
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Власти Украины исключают всяческие компромиссы с Россией в вопросах территории и суверенитета. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидером США Джо Байденом. «Справедливый мир? Я не знаю. Я не знаю, что такое справедливый мир. Это очень философское описание», — сказал он на совместной пресс-конференции в Белом доме, трансляцию которой вел Youtube-канал ABC News. Он отметил, что для каждого справедливый мир выглядит по-разному. «Для меня, как для как президента, справедливый мир означает недопустимость компромиссов в отношении суверенитета, свободы и территориальной целостности моей страны», — высказался он. На пресс-конференции Джо Байден также заверил, что Зеленский готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. В ответ на его фразу глава Украины кивнул.