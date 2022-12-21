21 декабря 2022

Школы Озерска отправили на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему дистанционного обучения. Курган, учитель, онлайн трансляция, онлайн, удаленка, дистанционное обучение, дистант
Обучение будет проходить в дистанционном формате Фото:
новость из сюжета
Эпидемия гриппа и ОРВИ в Челябинской области

Школьников Озерска Челябинской области отправили на карантин из-за всплеска заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В лицее №23, школах №№24, 36, 41, где процент болеющих детей составил от 18,5% до 20,5%, с 23 декабря образовательная деятельность переводится в дистанционный формат. Обучающиеся всех школ и учреждений дополнительного образования выходят на зимние каникулы ранее запланированных сроков — с 26 декабря», — сообщили URA.RU в горадминистрации.

Там пояснили, что данные меры приняты для снижения уровня заболеваемости среди школьников и сотрудников образовательных учреждений. В последние недели в данных группах зафиксирован резкий рост числа заболевших.

В середине декабря в Челябинской области объявили эпидемию гриппа и ОРВИ. Спустя неделю темпы заражения замедлились. Однако медики советуют продолжать профилактику заболевания.

Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог.

Школьников Озерска Челябинской области отправили на карантин из-за всплеска заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «В лицее №23, школах №№24, 36, 41, где процент болеющих детей составил от 18,5% до 20,5%, с 23 декабря образовательная деятельность переводится в дистанционный формат. Обучающиеся всех школ и учреждений дополнительного образования выходят на зимние каникулы ранее запланированных сроков — с 26 декабря», — сообщили URA.RU в горадминистрации. Там пояснили, что данные меры приняты для снижения уровня заболеваемости среди школьников и сотрудников образовательных учреждений. В последние недели в данных группах зафиксирован резкий рост числа заболевших. В середине декабря в Челябинской области объявили эпидемию гриппа и ОРВИ. Спустя неделю темпы заражения замедлились. Однако медики советуют продолжать профилактику заболевания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...