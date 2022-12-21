Школы Озерска отправили на карантин

22 декабря 2022 в 10:05 Размер текста - 17 +

Обучение будет проходить в дистанционном формате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Эпидемия гриппа и ОРВИ в Челябинской области Школьников Озерска Челябинской области отправили на карантин из-за всплеска заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «В лицее №23, школах №№24, 36, 41, где процент болеющих детей составил от 18,5% до 20,5%, с 23 декабря образовательная деятельность переводится в дистанционный формат. Обучающиеся всех школ и учреждений дополнительного образования выходят на зимние каникулы ранее запланированных сроков — с 26 декабря», — сообщили URA.RU в горадминистрации. Там пояснили, что данные меры приняты для снижения уровня заболеваемости среди школьников и сотрудников образовательных учреждений. В последние недели в данных группах зафиксирован резкий рост числа заболевших. В середине декабря в Челябинской области объявили эпидемию гриппа и ОРВИ. Спустя неделю темпы заражения замедлились. Однако медики советуют продолжать профилактику заболевания.

Школьников Озерска Челябинской области отправили на карантин из-за всплеска заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «В лицее №23, школах №№24, 36, 41, где процент болеющих детей составил от 18,5% до 20,5%, с 23 декабря образовательная деятельность переводится в дистанционный формат. Обучающиеся всех школ и учреждений дополнительного образования выходят на зимние каникулы ранее запланированных сроков — с 26 декабря», — сообщили URA.RU в горадминистрации. Там пояснили, что данные меры приняты для снижения уровня заболеваемости среди школьников и сотрудников образовательных учреждений. В последние недели в данных группах зафиксирован резкий рост числа заболевших. В середине декабря в Челябинской области объявили эпидемию гриппа и ОРВИ. Спустя неделю темпы заражения замедлились. Однако медики советуют продолжать профилактику заболевания.