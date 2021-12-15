В Кургане отреагировали на угрозу забастовки таксистов

По данным источника, забастовка таксистов может пройти 20 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские таксисты, по данным приближенного к сфере пассажироперевозок источника URA.RU, 20 декабря выйдут на забастовку. По его данным, к ней могут присоединиться и курганские водители. С этим не согласны другие представители рынка

«20 декабря состоится всероссийская забастовка таксистов против ценовой политики. Вероятно, к ней могут присоединиться и водители из Курганской области», — рассказал источник.

Представители сервиса заказа такси «Максим» ответили URA.RU, что у них нет информации о готовящейся акции протеста, в том числе и в Кургане. В компании отметили, что водители лояльны к их сервису. «В целом, по нашим наблюдениям, акции протеста водителей не бывают масштабными. Мало кто присоединяется к активистам. Уход с линии одних становится для других возможностью получить больше заказов», — объяснили в пресс-службе компании.

Таксист из Кургана рассказал URA.RU, что слышал про забастовки, которые были в других городах. При этом, у него нет знакомых таксистов, которые готовы участвовать в этих протестах, и у него нет информации о возможных забастовках в Кургане.

Ранее забастовка таксистов прошла в ЯНАО. Так, в Новом Уренгое водители были недовольны новыми тарифами «Яндекс.Такси». Представители компании ответили URA.RU, что в этом городе средний доход водителей, выполняющих их заказы, вырос на 10% за год. В «Яндексе» отмечали, что информация о недовольных водителях к ним не поступала.