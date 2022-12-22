Пригожин призвал радоваться «Новогодним огонькам», потому что их могли отменить

23 декабря 2022 в 09:06 Размер текста - 17 +

«Новогодние огоньки» в этом году будут разнообразными, считает Иосиф Пригожин Фото: Кадр из эфира телеканала «Россия» Необходимо радоваться тому, что с 31 декабря на 1 января на телеэкранах россиян пройдут «новогодние голубые огоньки», так как из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине, их могли отменить. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился продюсер Иосиф Пригожин. «Мне кажется, очень много разных качественных программ появилось. Кому не нравится „Огонек“ на „России“, смотрят на „Первом“. Кому не нравится на „Первом“, смотрят „Маску“ на НТВ. Ассортимент-то большой. Сморите праздник, радуйтесь, что он еще у нас есть. Если бы его не было в этом году, а могло бы и такое быть, учитывая все обстоятельства, то бы говорили: „Хотим праздника“. Мы ситуацию поставили на такие рельсы, что все не так, мы не умеем радоваться каждому дню, за тех, кто создает нам это каждый день, кто создает эту возможность каждого дня», — подчеркнул Иосиф Пригожин. Продюсер добавил, что в этом году в «Новогоднем голубом огоньке» на «России» появятся новые ведущие, которых зритель не видел давно. «В этом году ущемлений творческих личностей нет вообще. Ангелина Вовк (18 лет являлась ведущей передачи „Песня года“, — прим. URA.RU) давно не вела, Татьяна Веденеева (одна из главных ведущих „Спокойной ночи, малыши!“ — прим. URA.RU) тоже. Ангелина Вовк — это проявление уважения к гениальной телеведущей. Как и Татьяна Веденеева. Наконец-то появились те самые ведущие, которые, действительно, достойны ими быть. Все на любой вкус и цвет, и молодежь есть, и взрослые есть, и поколенческие люди», — отметил Пригожин. В пресс-службе канала «Россия» огласили список ведущих «Новогоднего голубого огонька». Ими станут: певец Николай Басков, телеведущие Ангелина Вовк, Татьяна Веденеева, Андрей Малахов, Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев. В этом году среди почетных гостей «Огонька» — герои России, участники СВО на Украине. Ранее мэр Верхней Салды (Свердловская область) Игорь Сальников завил, что администрация и муниципальные структуры не будут проводить новогодние корпоративы из-за СВО. Они ограничатся неформальными поздравлениями коллег. От салюта в новогоднюю ночь хотят отказаться в Кургане. Уклон будет сделан на детскую программу. Хотят отменить новогодние фейерверки в Надыме, Тарко-Сале, Губкинском и Новом Уренгое (ЯНАО). Города украсили прошлогодней атрибутикой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Необходимо радоваться тому, что с 31 декабря на 1 января на телеэкранах россиян пройдут «новогодние голубые огоньки», так как из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине, их могли отменить. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился продюсер Иосиф Пригожин. «Мне кажется, очень много разных качественных программ появилось. Кому не нравится „Огонек“ на „России“, смотрят на „Первом“. Кому не нравится на „Первом“, смотрят „Маску“ на НТВ. Ассортимент-то большой. Сморите праздник, радуйтесь, что он еще у нас есть. Если бы его не было в этом году, а могло бы и такое быть, учитывая все обстоятельства, то бы говорили: „Хотим праздника“. Мы ситуацию поставили на такие рельсы, что все не так, мы не умеем радоваться каждому дню, за тех, кто создает нам это каждый день, кто создает эту возможность каждого дня», — подчеркнул Иосиф Пригожин. Продюсер добавил, что в этом году в «Новогоднем голубом огоньке» на «России» появятся новые ведущие, которых зритель не видел давно. «В этом году ущемлений творческих личностей нет вообще. Ангелина Вовк (18 лет являлась ведущей передачи „Песня года“, — прим. URA.RU) давно не вела, Татьяна Веденеева (одна из главных ведущих „Спокойной ночи, малыши!“ — прим. URA.RU) тоже. Ангелина Вовк — это проявление уважения к гениальной телеведущей. Как и Татьяна Веденеева. Наконец-то появились те самые ведущие, которые, действительно, достойны ими быть. Все на любой вкус и цвет, и молодежь есть, и взрослые есть, и поколенческие люди», — отметил Пригожин. В пресс-службе канала «Россия» огласили список ведущих «Новогоднего голубого огонька». Ими станут: певец Николай Басков, телеведущие Ангелина Вовк, Татьяна Веденеева, Андрей Малахов, Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев. В этом году среди почетных гостей «Огонька» — герои России, участники СВО на Украине. Ранее мэр Верхней Салды (Свердловская область) Игорь Сальников завил, что администрация и муниципальные структуры не будут проводить новогодние корпоративы из-за СВО. Они ограничатся неформальными поздравлениями коллег. От салюта в новогоднюю ночь хотят отказаться в Кургане. Уклон будет сделан на детскую программу. Хотят отменить новогодние фейерверки в Надыме, Тарко-Сале, Губкинском и Новом Уренгое (ЯНАО). Города украсили прошлогодней атрибутикой.